MHK'dan Josef de Souza yorumu (Josef de Souza'nın kırmızı kartı iptal edilecek mi?)

"MÜDAHALE ETMESİ KURALLARA AYKIRI"

TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas ise; "Josef'in seyirciye ne yaptığını görmedim. Ona müdahale etmesi kurallara aykırı. Şiddetli bir müdahale olarak değerlendiriliyor. İster bir antrenöre, ister bir taraftara eylem olsun sonucu kırmızı kart oluyor" sözlerini sarf etti.