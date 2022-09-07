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MHK'dan Josef de Souza yorumu (Josef de Souza'nın kırmızı kartı iptal edilecek mi?)

MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz ve TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas; Josef de Souza'nın Ankaragücü karşısında gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi.

Haberler - Ntvspor 07.09.2022 - 08:09

MHK'dan Josef de Souza yorumu (Josef de Souza'nın kırmızı kartı iptal edilecek mi?) - 1

SOUZA'NIN KIRMIZI KARTI İPTAL EDİLECEK Mİ?

MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz ve TFF Danışmanı Hugh Dallas; haftanın olaylarından Josef'in gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi.

MHK'dan Josef de Souza yorumu (Josef de Souza'nın kırmızı kartı iptal edilecek mi?) - 2

"HAKEM KURALLARI UYGULADI"

MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz Josef'in kırmızı kartı için; "Hakem elbette çaresiz kalarak oyun kurallarını uyguluyor. 3. şahıslar dediğimiz kişiye karşı hareketinden dolayı raporuna yazıyor. Olay çok çirkin. Hakem çaresiz, oyun kurallarını uygulamak zorunda kaldı." dedi.

MHK'dan Josef de Souza yorumu (Josef de Souza'nın kırmızı kartı iptal edilecek mi?) - 3

"MÜDAHALE ETMESİ KURALLARA AYKIRI"

TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas ise; "Josef'in seyirciye ne yaptığını görmedim. Ona müdahale etmesi kurallara aykırı. Şiddetli bir müdahale olarak değerlendiriliyor. İster bir antrenöre, ister bir taraftara eylem olsun sonucu kırmızı kart oluyor" sözlerini sarf etti.

MHK'dan Josef de Souza yorumu (Josef de Souza'nın kırmızı kartı iptal edilecek mi?) - 4

HOLİGAN FUTBOLCULARA SALDIRDI

Ankara Eryaman Stadyumu'nda önceki gün oynanan MKE - futbol müsabakasının bitiş düdüğünden hemen sonra sahaya giren B.Ö, Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı.

MHK'dan Josef de Souza yorumu (Josef de Souza'nın kırmızı kartı iptal edilecek mi?) - 5

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBERST BIRAKILDI

6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

MHK'dan Josef de Souza yorumu (Josef de Souza'nın kırmızı kartı iptal edilecek mi?) - 6

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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