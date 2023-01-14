Milli futbolcu Doğukan Sinik ilk maçında hem gol attı hem sakatlandı: Antalyaspor: 2 - BGiresunspor: 2

79'uncu dakikada Giresunspor atak yönüne göre Alper Uludağ'ın sol kanattan ceza alanı içerisi uzak kale direğine yaptığı ortaya iyi yükselen Riad Bajic'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Alperen'in ayaklarının altından ağlara gitti: 2-2.



90+1'inci dakikada Nakajima'nın sol kanattan arka direğe ortasına Soner Aydoğdu'nun gelişine yaptığı vuruşu kaleci Onurcan Piri iki hamlede kontrol etti.



Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı.