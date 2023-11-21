Milli maç (Galler-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu
Türkiye A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında bu akşam Galler ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu birincisi olan Türkiye A Milli Takımı, liderliğini korumak ve Galler'i yenerek turnuvaya lider devam etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımımız galibiyet için Galler deplasmanında mücadele edecek. Gruplarda oynanan 9 maçın ardından 16 puanla lider olan Türkiye, her türlü beraberlik ve galibiyette gruptan lider olarak çıkacak. Türkiye, eğer grubu lider olarak tamamlarsa ilk kez avrupa Şampiyonası'na lider olarak gidecek. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?