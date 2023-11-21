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Milli maç (Galler-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu

Türkiye A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında bu akşam Galler ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu birincisi olan Türkiye A Milli Takımı, liderliğini korumak ve Galler'i yenerek turnuvaya lider devam etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Milli maç (Galler-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımımız galibiyet için Galler deplasmanında mücadele edecek. Gruplarda oynanan 9 maçın ardından 16 puanla lider olan Türkiye, her türlü beraberlik ve galibiyette gruptan lider olarak çıkacak. Türkiye, eğer grubu lider olarak tamamlarsa ilk kez avrupa Şampiyonası'na lider olarak gidecek. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Milli maç (Galler-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu - 2

GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında bu akşam deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç saat 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Milli maç (Galler-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu - 3

İLK 11

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın ilk 11'i şu şekilde;

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Abdülkadir, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Galler: Ward, Roberts, Rodon, Lockyer, Davies, Williams, Ampadu, James, Wilson, Broadhead, Johnson.

Milli maç (Galler-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu - 4

HEDEF GRUP LİDERLİĞİ

EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.

Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek.

Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.

Milli maç (Galler-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu - 5

EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

1. Türkiye - 16 puan (7 maç)

2. Hırvatistan - 13 puan (7 maç)

3. Galler 11 puan (7 maç)

4. Ermenistan 8 puan (7 maç)

5. Letonya - 3 puan (8 maç)

Milli maç (Galler-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu - 6

GRUPLARDA SON DURUM

A Milli Takım'ın 9. haftayı bay geçtiği grupta Ermenistan-Galler ve Letonya-Hırvatistan maçları oynandı.

Ermenistan-Galler maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Hırvatistan ise deplasmanda Letonya'yı 2-0 mağlup etti.

Galler, Ermenistan deplasmanındaki puan kaybının ardından liderlik şansını kaybetti. Hırvatistan ise aldığı galibiyetle liderlik şansını sürdürdü.

Gruptaki son haftada Türkiye, deplasmanda Galler'le karşılaşacak. Hırvatistan ise Ermenistan'ı ağırlayacak.

Milli maç (Galler-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu - 7

MONTELLA YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Hazırlık maçında deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde oynadığı 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

A Milli Takım, Montella yönetiminde çıktığı 3 maçta 8 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden milli takım, ikinci karşılaşmasında da Letonya'yı Konya'da 4-0'la geçti ve Türkiye, EURO 2024'e katılma hakkını elde etti.

Montella yönetiminde ilk golünü Almanya karşısında henüz mücadelenin 5. dakikasında kalesinde gören ay-yıldızlı ekip, zorlu maçı Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'nın golleriyle kazanmayı başardı.

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