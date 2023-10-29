MİLLİ MAÇ TARİHİ: Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'nın maçı için geri sayım başladı. Türkiye, 7. maçlar sonunda EURO 2024'e katılma hakkını elde eden 7. takım oldu. Ev sahibi Almanya'nın ardından eleme gruplarından şu ana kadar Belçika, Fransa, Portekiz, İskoçya, İspanya ve Türkiye EURO 2024 biletini elde etti. Tüm gözler şimdi grup etabındaki son maçta. Peki, Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile birlikte yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda bitime 1 maç kala EURO 2024 biletini alan ilk takım oldu. Son maç ise deplasmanda Galler ile olacak. İşte, Galler-Türkiye maçı tarihi...