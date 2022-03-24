Milli takımın unutulmaz maçları

Konya'da Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, son hafta maçlarına Portakalların 2 puan önünde 3. sırada girdi.

Son iki maçta alınacak 4 puan, Millileri Euro 2016 için Play-off'lara taşıyacaktı.

Bir yandan da akıllarda, çok az bir ihtimal olan 'En iyi üçüncülük' şansı vardı tabii ki...

'En iyi üçüncülük' ihtimali, Ukrayna'nın kaybetmesiyle bir anda daha net belirdi.