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Milli takımın unutulmaz maçları

Türkiye Milli Takımı'nın yaşadığı birçok zaferin arkasında gerçekleşmesi öngörülemeyen, zor senaryolar oluyor. En küçük ihtimalleri dahi gerçekleştirerek adeta 'mucize' sayılabilecek unutulmaz anların altına imzasını atan milli takım bugün izleyicisine dejavu yaşatmak için Portekiz karşısına çıkıyor. Türkiye milli takımının unutulmaz karşılaşmalarını sizler için derledik.

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 11:07

Milli takımın unutulmaz maçları - 1

MİLLİ TAKIMIN KATILIMI VE JAPONYA MAÇI (SON 16 TURU)

FIFA 2002 Finalleri, ilk kez Amerika ve Avrupa kıtalarının dışında Asya'da gerçekleştirildi.

Güney Kore ile Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'na Türkiye, 48 yıl aradan sonra ikinci kez katılma başarısı gösterirken, aldığı dünya üçüncülüğüyle de tarihi bir başarıya imza attı.

Milli takım grupta 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alıp, adını son 16 takım arasına yazdırdı. , son 16 turunda ev sahiplerinden Japonya ile eşleşti.

Türkiye, Portekiz'e karşı tur için sahada

Milli takımın unutulmaz maçları - 2

Miyagi'de oynanan ve ünlü İtalyan hakem Pierluigi Collina'nın yönettiği maçta rakibini Ümit Davala'nın 12. dakikada attığı golle yenen Türkiye, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Milli takımın unutulmaz maçları - 3

SENEGAL MAÇI (ÇEYREK FİNAL)

Türkiye, çeyrek finalde eşleştiği kupanın sürpriz takımı Senegal karşısında "Altın Gol" ile galip geldi.

Osaka'da oynanan maçın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı.

Uzatmalarda "Altın Gol" kuralının uygulandığı bu turnuvada, İlhan Mansız, 94. dakikada sahneye çıkarak, attığı golle Türkiye'nin adını dünyanın en iyi 4 ülke takımının arasına yazdırdı.

Milli takımın unutulmaz maçları - 4

GÜNEY KORE (3.LÜK MAÇI)

Milliler, turnuvanın bir ev sahibini yani Japonya'yı son 16 turunda devirmeyi başarmıştı.

Üçüncülük maçında ise rakip Güney Kore oldu. Güneş'in öğrencileri bu kez sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

Milli takımın unutulmaz maçları - 5

YUNANİSTAN: 1 – TÜRKİYE: 4 (2008 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMESİ)

2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri dördüncü maçında A Milli Takımı 2004 Avrupa şampiyonu Yunanistan ile karşılaştı.

Atina’da oynanan maçta Türkiye’nin çeşitli sebeplerle 12 oyuncusu eksikti ve Yunanistan’da tam kadro sahaya çıkmıştı.

Maç öncesi favori gösterilen Yunanistan sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Milli Takım’ın gollerini Tuncay Şanlı, Gökhan Ünal, Tümer Metin ve Gökdeniz Karadeniz attı.

Milli takımın unutulmaz maçları - 6

TÜRKİYE – ÇEKYA EURO 2008 (A GRUBU)

A Grubu'ndaki son maçında Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

İsviçre'nin Cenevre şehrindeki Stade de Geneve'de oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın gollerini 75. dakikada Arda Turan, 87 ve 90. dakikalarda Nihat Kahveci kaydederken, Çek Cumhuriyeti'nin gollerini 34. dakikada Koller ve 62. dakikada Plasil attı.

Milli takımın unutulmaz maçları - 7

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında hakem Peter Fröjdfeldt, Volkan Demirel'e kırmızı kart gösterince 3 oyuncu değişikliği yaptığımız için kaleyi Tuncay Şanlı korudu.

Milli takımın unutulmaz maçları - 8

HIRVATİSTAN TÜRKİYE EURO 2008 (ÇEYREK FİNAL)

Turnuvada geri dönüşlerin takımı olan Türkiye, Hırvatistan karşısında da herkesi şaşırtmayı başardı.

Avusturya'nın Başkenti Viyana'daki Ernst Happel Stadında oynanan karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 berabere sonuçlanınca uzatmalara geçildi.

Uzatmaların 120 dakikasında Hırvatistan Klasnic'in golü ile 1-0 öne geçti.

Ama sahneye çıkan Semih aynı dakika içinde mükemmel bir gol atarak maçı penalara götürdü.

Milli Takımımız'da Arda, Semih ve Hamit penaltı atışlarını gole çevirdi. Hırvatistan'da ise Srna penaltı atışını gole çevirirken, Modric ve Rakitic penaltıyı auta gönderdi. Petric'in penaltısını ise Rüştü kurtardı ve Türkiye 2008 Avrupa Şamyonası'nda Yarı Finale yükseldi.

Milli takımın unutulmaz maçları - 9

Milli Takımımız'da Arda, Semih ve Hamit penaltı atışlarını gole çevirdi.

Hırvatistan'da ise Srna penaltı atışını gole çevirirken, Modric ve Rakitic penaltıyı auta gönderdi.

Petric'in penaltısını ise Rüştü kurtardı ve Türkiye 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Yarı Finale yükseldi.

Milli takımın unutulmaz maçları - 10

TÜRKİYE- İZLANDA EURO 2016 (ELEME GRUPLARI)

Türkiye 9 Eylül 2014'te başlayan Euro 2016 Elemeleri macerasına kabus gibi start vermişti.

Deplasmanda İzlanda'ya 3-0 yenilen Ay-yıldızlılar, ardından sahasında Çek Cumhuriyeti'ne 2-1 ile teslim oldu.  

Türkiye, 3. maçında da Letonya ile 1-1 berabere kaldı. İlk 3 maç sonunda puan tablosunda yazan 1 puan, bir anda 2016 Avrupa Şampiyonası umutlarını bulandırdı.

16 Kasım'da Kazakistan'ı 3-1 mağlup eden Milliler, bu galibiyetle yeniden umutlandı.

Milli takımın unutulmaz maçları - 11

28 Mart'ta ise Euro 2016 yürüyüşünün adeta fitili ateşlendi.

Son derece umutsuz gittiğimiz Hollanda deplasmanında oynadığımız harika futbolun karşılığı 1 puan olsa da Terim'in öğrencileri zihinlerde bir umut ışığı yakmayı başardı.

Bunun ardından Kazakistan deplasmanında zor da olsa elde edilen 1-0'lık galibiyet, bir anda 3.'lük umutlarımızı artırdı.  

Milli takımın unutulmaz maçları - 12

Konya'da Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, son hafta maçlarına Portakalların 2 puan önünde 3. sırada girdi.

Son iki maçta alınacak 4 puan, Millileri Euro 2016 için Play-off'lara taşıyacaktı.

Bir yandan da akıllarda, çok az bir ihtimal olan 'En iyi üçüncülük' şansı vardı tabii ki...

'En iyi üçüncülük' ihtimali, Ukrayna'nın kaybetmesiyle bir anda daha net belirdi.

Milli takımın unutulmaz maçları - 13

Artık önümüzde zor bir gece vardı.

Milliler İzlanda'yı yener ve Kazakistan da deplasmanda Letonya'yı mağlup edip grup sonunculuğunda kurtulursa, Milliler direkt olarak Euro 2016'ya gidecekti.

Milli Takım, 89. dakikaya girilirken henüz golsüz eşitliği bozamamış, hatta Gökhan Töre'nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kalmıştı.

89. dakikada Umut Bulut'a yapılan hareket sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan, öyle bir yere yolladı ki, topu ağlara, Milli Takımı da Euro 2016'ya yolladı...

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