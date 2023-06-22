Milli yıldız Arda Güler'in futbol hikayesi: Top toplayıcılıktan dünya devlerinin radarına
Top toplayıcılıktan gelen Arda Güler'in, genç yaşta Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Fenerbahçe'de yıldızı parladı. Milli formayı da giyen Güler, Avrupa devlerinin radarına girdi. Güler, son olarak Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolculara verilen "Golden Boy" (Altın Çocuk) ödülüne aday gösterildi. İşte birçok takımın transfer listesinde bulunan ve yeni sezonda hangi takımda olacağı merak edilen Güler'in özel kareleri ve top toplayıcılıktan başlayan hikayesi...
Profesyonel futbol takımlarının altyapılarında futbol öğrenen çocuklar için eskilerin "ikibuçukluk" diye tabir ettiği top toplayıcılıktan gelen Arda Güler, genç yaşta Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Fenerbahçe'de adından söz ettirdi ve tüm dünyanın ilgisini çekti.