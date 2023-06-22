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Milli yıldız Arda Güler'in futbol hikayesi: Top toplayıcılıktan dünya devlerinin radarına

Top toplayıcılıktan gelen Arda Güler'in, genç yaşta Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Fenerbahçe'de yıldızı parladı. Milli formayı da giyen Güler, Avrupa devlerinin radarına girdi. Güler, son olarak Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolculara verilen "Golden Boy" (Altın Çocuk) ödülüne aday gösterildi. İşte birçok takımın transfer listesinde bulunan ve yeni sezonda hangi takımda olacağı merak edilen Güler'in özel kareleri ve top toplayıcılıktan başlayan hikayesi...

Milli yıldız Arda Güler'in futbol hikayesi: Top toplayıcılıktan dünya devlerinin radarına - 1

Profesyonel futbol takımlarının altyapılarında futbol öğrenen çocuklar için eskilerin "ikibuçukluk" diye tabir ettiği top toplayıcılıktan gelen Arda Güler, genç yaşta Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Fenerbahçe'de adından söz ettirdi ve tüm dünyanın ilgisini çekti.


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Milli yıldız Arda Güler'in futbol hikayesi: Top toplayıcılıktan dünya devlerinin radarına - 2

Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Güler, o yaşlarda ilk olarak 10 Şubat 2018'de Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı.

Güler o günler için, "Çok güzeldi. Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum. Trabzonspor bir penaltı kazandı. Kalecimiz Hopf'a sağ tarafa atla diye seslendim ve penaltıyı kurtardı." diyor.


Milli yıldız Arda Güler'in futbol hikayesi: Top toplayıcılıktan dünya devlerinin radarına - 3

FUTBOLCULARDAN FORMA İSTEDİ, ALAMADI

Trabzonspor maçındaki anısını aktaran Güler, "Karşılaşma sırasında kendimi penaltı atan futbolcunun (Uğur Demirok) yerine koydum. Rakip penaltıyı kaçırdı, arkadaşlarıma da 'Penaltıyı ben kullansam gol yapardım.' dedim. Maç sonu 4 farklı futbolcudan forma istedim, hiçbiri vermedi." diye konuşmuştu.


Milli yıldız Arda Güler'in futbol hikayesi: Top toplayıcılıktan dünya devlerinin radarına - 4

İDOLLERİ ALEX VE İRFAN CAN

Güler'in idolleri sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza ile İrfan Can Kahveci.


Milli yıldız Arda Güler'in futbol hikayesi: Top toplayıcılıktan dünya devlerinin radarına - 5

Fenerbahçe'nin tüm dünyanın dikkatini çeken milli futbolcusu Güler, son olarak Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolculara verilen "Golden Boy" (Altın Çocuk) ödülüne aday gösterildi.


Milli yıldız Arda Güler'in futbol hikayesi: Top toplayıcılıktan dünya devlerinin radarına - 6

Fenerbahçe, birçok takımın transfer listesinde bulunan ve yeni sezonda hangi takımda olacağı merak edilen Güler'in kararını bekliyor.

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