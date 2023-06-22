Milli yıldız Arda Güler'in futbol hikayesi: Top toplayıcılıktan dünya devlerinin radarına

Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Güler, o yaşlarda ilk olarak 10 Şubat 2018'de Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı.



Güler o günler için, "Çok güzeldi. Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum. Trabzonspor bir penaltı kazandı. Kalecimiz Hopf'a sağ tarafa atla diye seslendim ve penaltıyı kurtardı." diyor.





