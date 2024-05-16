Milli yıldız Hande Baladın'dan sakatlık açıklaması
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi. Karşılaşmanın dördüncü setinde Hande Baladın, topa karşılık vermek isterken sakatlık yaşadı. Sakatlığı hakkında açıklama yapan Baladın, 'Daha iyi hissediyorum, sadece bir kramptı. Ama o an yürüyemeyecek haldeydim. Umarım toparlayabilirim." ifadelerini kullandı.
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu. Antalya'nın ev sahipliği yaptığı ilk hafta mücadelelerine mağlubiyetle başlayan ay-yıldızlı ekibin 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.