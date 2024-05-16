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Milli yıldız Hande Baladın'dan sakatlık açıklaması

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi. Karşılaşmanın dördüncü setinde Hande Baladın, topa karşılık vermek isterken sakatlık yaşadı. Sakatlığı hakkında açıklama yapan Baladın, 'Daha iyi hissediyorum, sadece bir kramptı. Ama o an yürüyemeyecek haldeydim. Umarım toparlayabilirim." ifadelerini kullandı.

Milli yıldız Hande Baladın'dan sakatlık açıklaması - 1

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu. Antalya'nın ev sahipliği yaptığı ilk hafta mücadelelerine mağlubiyetle başlayan ay-yıldızlı ekibin 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

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Milli yıldız Hande Baladın'dan sakatlık açıklaması - 2

Karşılaşmanın dördüncü setinde Hande Baladın, topa karşılık vermek isterken sakatlık yaşadı. Baladın, oyundan çıkarak saha kenarına geldi.


Milli yıldız Hande Baladın'dan sakatlık açıklaması - 3

26 yaşındaki voleybolcuya ilk müdahale sahada yapıldı. Bir süre kenarda kalan Baladın, ilerleyen dakikalarda oyuna döndü.


Milli yıldız Hande Baladın'dan sakatlık açıklaması - 4

Mağlubiyetin ardından değerlendirmede bulunan yıldız isim, sakatlığı hakkında da bilgi verdi. 

Baladın şu ifadeleri kullandı:

"Daha iyi hissediyorum, sadece bir kramptı. Ama o an yürüyemeyecek haldeydim. Umarım diğer maça toparlayabilirim. Karışık duygular içindeyim. Antalya'da seyircilerimizin önünde olmak heyecanlıydı. Turnuvaya Japonya gibi zor bir takım karşısında başlamak... İyi reaksiyon verdik zaman zaman. Turnuva çok uzun. Böyle şeyler normal. Ders almamız gereken noktalar da var. Takım olarak enerjimiz iyi. Yarın farklı bir maçımız var. Her maçın taktiği farklı. Çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum."


Milli yıldız Hande Baladın'dan sakatlık açıklaması - 5

"Filenin Sultanları", ilk haftanın ikinci maçında 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

Milli takımın bu mücadelesi, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Milli yıldız Hande Baladın'dan sakatlık açıklaması - 6

Japonya maçından öne çıkan diğer kareler...

Milli yıldız Hande Baladın'dan sakatlık açıklaması - 7
Milli yıldız Hande Baladın'dan sakatlık açıklaması - 8
Milli yıldız Hande Baladın'dan sakatlık açıklaması - 9
Milli yıldız Hande Baladın'dan sakatlık açıklaması - 10
Milli yıldız Hande Baladın'dan sakatlık açıklaması - 11
Milli yıldız Hande Baladın'dan sakatlık açıklaması - 12
Milli yıldız Hande Baladın'dan sakatlık açıklaması - 13
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