Milli yıldız Semih Kılıçsoy hayalini açıkladı
Performansıyla dikkat çeken Beşiktaş'ın ve milli takımın yıldızı Semih Kılıçsoy hayalini açıkladı. Kılıçsoy, "Hayalim Premier Lig’te oynamak. Aktif olarak futbol tarzıma en yakın hissettiğim oyuncu Lautaro Martinez. Beni Wayne Rooney’e benzetenler oluyor. Ama ben kendimi Aguero’ya benzetiyorum." dedi.
Kariyerinde Şenol Güneş'in yerinin farklı olduğunu vurgulayan Semih Kılıçsoy, hayallerini ve bilinmeyenlerini anlattı. Sözcü'ye konuşan Kılıçsoy, "Serdar hoca ve Şenol hoca ile tesiste karşılaştık. Şenol hoca bir sonraki gün hemen beni idmana aldı. Beni ilk oynatan Şenol hoca. Benim için farklı bir yeri var. Hayallerimi ilk gerçekleştiren oydu." ifadelerini kullandı.