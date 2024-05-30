Milli yıldız Semih Kılıçsoy hayalini açıkladı

"Babam bana bu sezon 10-15 tane atarsın diyordu. Ben de baba yapma nasıl olacak? 4-5 atayım yeter diyordum. Annem maçlardan sonra arar, yarım saat konuşur, analiz yapar. Şunu şöyle yapsaydın, niye şu pozisyonda böyle yaptın? Bir tane daha atabilirdin der. Babam da maçtan önce arar, 'Bak iyi motive ol, şöyle oyna, böyle oyna' diye tarif eder."