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Milli yıldız Semih Kılıçsoy hayalini açıkladı

Performansıyla dikkat çeken Beşiktaş'ın ve milli takımın yıldızı Semih Kılıçsoy hayalini açıkladı. Kılıçsoy, "Hayalim Premier Lig’te oynamak. Aktif olarak futbol tarzıma en yakın hissettiğim oyuncu Lautaro Martinez. Beni Wayne Rooney’e benzetenler oluyor. Ama ben kendimi Aguero’ya benzetiyorum." dedi.

Milli yıldız Semih Kılıçsoy hayalini açıkladı - 1

Kariyerinde Şenol Güneş'in yerinin farklı olduğunu vurgulayan Semih Kılıçsoy, hayallerini ve bilinmeyenlerini anlattı. Sözcü'ye konuşan Kılıçsoy, "Serdar hoca ve Şenol hoca ile tesiste karşılaştık. Şenol hoca bir sonraki gün hemen beni idmana aldı. Beni ilk oynatan Şenol hoca. Benim için farklı bir yeri var. Hayallerimi ilk gerçekleştiren oydu." ifadelerini kullandı.


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Milli yıldız Semih Kılıçsoy hayalini açıkladı - 2

Kılıçsoy, "Hayalim Premier Lig’te oynamak. Aktif olarak futbol tarzıma en yakın hissettiğim oyuncu Lautaro Martinez. Beni Wayne Rooney’e benzetenler oluyor. Ama ben kendimi Aguero’ya benzetiyorum. Onun o gol vuruşları, patlayıcı kuvveti, hareketleri…" diye konuştu.


Milli yıldız Semih Kılıçsoy hayalini açıkladı - 3

Kılıçsoy, milli takım hakkında, "Geniş kadroya dahil edildim. Çok mutluyum. Çocukluk hayalim. Montella beni maçlardan sonra aradı. Konuştuk birçok kez. Benimle iletişime geçti. Avrupa Şampiyonası’nda olmak için elimden geleni yapacağım. Hep kendimi orada hayal ediyorum. 2026’da da takım içerisinde Amerika’da olmalıyım" dedi.


Milli yıldız Semih Kılıçsoy hayalini açıkladı - 4

Milli yıldız ailesi hakkında ise şu sözleri kullandı: "Onlar benim en büyük destekçim. Her zaman arkamda durdular. Babam Fulya’ya gidip gelebilmem için araba aldı. Sırf beni antrenmana götürebilmek için vardiyasını değiştirip, gece çalışmaya başladı."


Milli yıldız Semih Kılıçsoy hayalini açıkladı - 5

"Babam bana bu sezon 10-15 tane atarsın diyordu. Ben de baba yapma nasıl olacak? 4-5 atayım yeter diyordum. Annem maçlardan sonra arar, yarım saat konuşur, analiz yapar. Şunu şöyle yapsaydın, niye şu pozisyonda böyle yaptın? Bir tane daha atabilirdin der. Babam da maçtan önce arar, 'Bak iyi motive ol, şöyle oyna, böyle oyna' diye tarif eder."

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