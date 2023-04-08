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Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe hakkında itirafta bulundu.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı - 1

Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbide 10 kişi Beşiktaş'a 4-2 kaybederek ağır bir yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler sonrasında hafta içinde Yukatel Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselme başarısını gösterdi.

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Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı - 2

Bu sezon derbi kazanamayan Jesus eleştirilerin odağına geldi. Aynı zamanda Yukatel Kayserispor maçında hem yönetime hem de bazı oyunculara taraftardan tepki sesleri yükseldi.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı - 3

Rumen basınına konuşan Mircea Lucescu, yaz aylarında Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin olduğunu açıkladı. İşte Lucescu'nun sözleri;

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı - 4

"Rennes ile oynadığımız maçta Nice'ten gelenler oldu ama ayrılmak aklımın ucundan bile geçmedi. Burada, Ukrayna'da ligin devam etmesi için büyük çabalar var."

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı - 5

"Yaz aylarında Jorge Jesus'tan önce Fenerbahçe'ye gidebilirdim ama kabul etmedim."

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı - 6

"Dinamo Kiev'i içinde bulunduğu durumda bırakıp gidemezdim. Bu benim karakterimde yok."

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