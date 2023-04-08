Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbide 10 kişi Beşiktaş'a 4-2 kaybederek ağır bir yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler sonrasında hafta içinde Yukatel Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselme başarısını gösterdi.
Bu sezon derbi kazanamayan Jesus eleştirilerin odağına geldi. Aynı zamanda Yukatel Kayserispor maçında hem yönetime hem de bazı oyunculara taraftardan tepki sesleri yükseldi.
Rumen basınına konuşan Mircea Lucescu, yaz aylarında Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin olduğunu açıkladı. İşte Lucescu'nun sözleri;
"Rennes ile oynadığımız maçta Nice'ten gelenler oldu ama ayrılmak aklımın ucundan bile geçmedi. Burada, Ukrayna'da ligin devam etmesi için büyük çabalar var."
"Yaz aylarında Jorge Jesus'tan önce Fenerbahçe'ye gidebilirdim ama kabul etmedim."
"Dinamo Kiev'i içinde bulunduğu durumda bırakıp gidemezdim. Bu benim karakterimde yok."