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Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın köklü ekiplerinden Monaco ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de geride kalan 24 haftada 15 galibiyet 9 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko yarın Monaco'yu yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco ile kozlarını paylaşacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 86-74 kazanmıştı. Peki, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin'de oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

FENERBAHÇE, JASİKEVİCİUS İLE BİRLİKTE ŞAHLANDI

Fenerbahçe Beko, 24 haftada aldığı 15 galibiyetle ligde dördüncü sırada bulunuyor.

Son maçında LDLC ASVEL'i deplasmanında 83-73 yenen sarı-lacivertli ekip, başantrenör Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 11. Avrupa Ligi maçında 9. galibiyetini elde etti.

AS Monaco ise 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ligde altıncı sırada yer alıyor.

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

İLK MAÇI FENERBAHÇE BEKO KAZANDI

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 86-74 kazanmıştı. Bu maç, Sarunas Jasikevicius'un sarı-lacivertli takımın başında parkeye ilk çıktığı mücadeleydi.

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