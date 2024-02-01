Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın köklü ekiplerinden Monaco ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de geride kalan 24 haftada 15 galibiyet 9 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko yarın Monaco'yu yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco ile kozlarını paylaşacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 86-74 kazanmıştı. Peki, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?