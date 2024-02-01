Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco ile kozlarını paylaşacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 86-74 kazanmıştı. Peki, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?