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Mourinho Türk kulüplerinin tekliflerini doğruladı: Bir karar vermem gerekiyor

Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın görüşmelerde bulunduğunu açıkladığı Jose Mourinho, Türk kulüplerinden teklif aldığını doğruladı. Mourinho, "Türk kulüpleri, Avrupa ve Suudi Arabistan... Bir karar vermem gerekiyor." dedi.

Mourinho Türk kulüplerinin tekliflerini doğruladı: Bir karar vermem gerekiyor - 1

Jose Mourinho, kendisine Türkiye'den gelen tekliflerle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Romanya'nın Antena 3 CNN kanalına konuşan Mourinho, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı ve kararını ne zaman vereceğini açıkladı.


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Mourinho Türk kulüplerinin tekliflerini doğruladı: Bir karar vermem gerekiyor - 2

Kendisine sadece Türk kulüplerinin ilgisinin bulunmadığını ifade eden Mourinho, "Bir karar vermem gerekiyor." dedi.


Mourinho Türk kulüplerinin tekliflerini doğruladı: Bir karar vermem gerekiyor - 3

Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Şu ana kadar sadece insanları dinledim ve herkesle görüştüm, çünkü bu bir saygı meselesi."


Mourinho Türk kulüplerinin tekliflerini doğruladı: Bir karar vermem gerekiyor - 4

"Türk kulüpleri, Avrupa ve Suudi Arabistan... Her şeyi masaya yatırmam gerekiyor. Önümüzdeki iki hafta içinde bir karar vereceğim."

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