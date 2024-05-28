Mourinho Türk kulüplerinin tekliflerini doğruladı: Bir karar vermem gerekiyor
Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın görüşmelerde bulunduğunu açıkladığı Jose Mourinho, Türk kulüplerinden teklif aldığını doğruladı. Mourinho, "Türk kulüpleri, Avrupa ve Suudi Arabistan... Bir karar vermem gerekiyor." dedi.
Jose Mourinho, kendisine Türkiye'den gelen tekliflerle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Romanya'nın Antena 3 CNN kanalına konuşan Mourinho, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı ve kararını ne zaman vereceğini açıkladı.