Muniain,15 sezonun ardından Athletic Bilbao'dan ayrılıyor

"HAYATIMDAKİ EN GÜZEL ŞEYDİN"

Kendi isteğiyle bu kararı aldığını ifade eden Muniain, "40 yıllık kupa hasretimize son vermenin ve 25. kupayı kaldırmanın onuruyla kulüpten ayrılıyorum. San Mames'te bir veda töreni ve saygı gecesi olacak" dedi.

31 yaşındaki futbolcu, veda videosunda, "Sen hayatımdaki en güzel şeydin, ama şimdi aşkım, ayrılmamızın zamanı geldi" şiirini dile getirerek sözlerini noktaladı.