Muniain,15 sezonun ardından Athletic Bilbao'dan ayrılıyor
İspanyol futbolcu Iker Muniain, 15 sezondur formasını giydiği Athletic Bilbao'dan sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.
İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da kulübün simge isimlerinden Iker Muniain, uzun yıllardır formasını giydiği takımından ayrılma kararı aldığını açıkladı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun, 15 sezonun ardından takımdan ayrılacağı Athletic Bilbao'nun resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile duyuruldu.