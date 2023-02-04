NBA'de Alperen Şengün'ün 21 sayısı Rockets'ın mağlubiyetini önleyemedi

Orlando Magic'in 127-120 galip ayrıldığı Minnesota Timberwolves deplasmanında yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçti.

Üçüncü çeyreğin sonuna doğru Timberwolves'tan Austin Rivers ile Magic'ten Mo Bamba arasında başlayan tartışma, kavgaya döndü ve saha bir anda karıştı.

Olayın yatışmasının ardından Timberwolves'tan Rivers, Jaden McDaniels, Taurean Prince, Magic'ten ise Bamba ve Jalen Suggs oyundan atıldı.