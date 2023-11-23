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NBA'de Houston Rockets 3 maç sonra kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Memphis Grizzlies'ı 111-91 mağlup etti.

NBA'de Houston Rockets 3 maç sonra kazandı - 1

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Memphis Grizzlies'ı 111-91 mağlup etti.


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NBA'de Houston Rockets 3 maç sonra kazandı - 2

NBA'de normal sezona 14 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 11 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynadığı maçta Grizzlies'ı yenen Rockets, 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 4 asist, Jabari Smith ise 18 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Grizzlies'ta Desmond Bane ve Jaren Jackson'ın 23'er sayı ve 7'şer ribauntluk performansları takımı galibiyete ulaştırmaya yetmedi.


NBA'de Houston Rockets 3 maç sonra kazandı - 3

CELTİCS ZİRVEYİ BIRAKMADI

Doğu Konferansı'nın ilk iki sırasını paylaşan ekiplerin mücadelesinde Boston Celtics, sahasında Milwaukee Bucks'ı 119-116 yendi.
Zirvedeki yerini koruyan Celtics'te Jaylen Brown 26 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle oynarken, Jayson Tatum 23 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Bucks'ta Brook Lopez'in 28 sayı, 7 ribaunt, Damian Lillard'ın ise 27 sayı, 5 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.


NBA'de Houston Rockets 3 maç sonra kazandı - 4

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 117-114
Orlando Magic-Denver Nuggets: 124-119
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 147-145
Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 119-116
Indiana Pacers-Toronto Raptors: 131-132
Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 96-129
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 111-91
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 102-109
New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 117-112
Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 116-102
Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 112-99
Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 121-105
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 123-115
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 101-104

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