NBA'de play-off turu heyecanı başladı: Cedi Osman'dan 9 sayı, 2 asist ve 1 ribaunt

Doğu Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayarak play-off vizesi alan Celtics, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 112-99'luk skorla geçti ve seriyi 1-0'a getirdi.



Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı ve 12 ribaunt, Jayson Tatum 25 sayı ve 11 ribaunt, Derrick White 24 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Robert Williams 12 sayı ve 8 ribaunt, Marcus Smart 11 sayı, 7'şer ribaunt ve asist üretti.



Hawks'ta Dejounte Murray 24 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Trae Young 16 sayı ve 8 asist, Clint Capela 12 sayı ve 8 ribaunt, John Collins 12, De'Andre Hunter 11 sayıyla maçı noktaladı.



Serinin ikinci müsabakası, 19 Nisan Çarşamba gecesi yine Boston’da oynanacak.