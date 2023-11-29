Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk olacak. Konferans Ligi H Grubu'nda 9 puanla lider durumda olan Fenerbahçe, deplasmanda kazandığı veya berabere kaldığı taktirde gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki, Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında, temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe deplasmanda Nordjaelland ile berabere kalması durumunda, 1 maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki, Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?