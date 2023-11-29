Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

OOSTERVOLDE KENDİ BÖLGESİNE GEÇİYOR

Fenerbahçe'de Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlığı, Samet Akaydın'ın de UEFA listesinde olmaması sebebiyle Ludogorets karşısında bu bölgede Oosterwolde-Yusuf Akçiçek ikilisini sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlanması sebebiyle bu bölgede arayışa girdi.



Kartal; genç futbolcu Yusuf Akçiçek'le birlikte Crespo'yu savunmanın ortasında sahaya sürüp, Oosterwolde'yi de gerçek mevkisi olan sol beke çekmeyi düşünüyor. Tecrübeli teknik adam, sağ bekte ise Osayi-Samuel'e formayı verecek.



Yusuf Akçiçek'i ilk 11'e dahil edecek İsmail Kartal, kadroyu da altyapıdan takviye edeceği isimlerle tamamlayacak. Fenerbahçe'de Muhammet İmre, Furkan Onur Akyüz, Efekan Karayazı, Ahmet Necat Aydın ve Kaan Akyazı'nın kafilede yer alması bekleniyor.