Oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo 80 gün sonra yeşil sahalara döndü
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’un sezon başında kadrosuna kattığı ve oğlu Davi (4) ile kayınpederi Walter Tilatti’yi (65) trafik kazasında kaybeden 35 yaşındaki Naldo, 80 gün sonra tekrar sahalardaki yerini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği mücadelede Naldo 80 gün sonra sahalara döndü.
Trafik kazasında oğlunu ve kayınpederini kaybeden futbolcu uzun bir süre forma giymemişti.