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Okan Buruk'tan Icardi ve Barış Alper açıklaması: Galatasaray'da kalacaklar mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların önemli futbolcularından Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz’ın önümüzdeki sezon da takımda olacağını açıkladı.

Okan Buruk'tan Icardi ve Barış Alper açıklaması: Galatasaray'da kalacaklar mı? - 1

ki sene üst üste şampiyonluğa ulaşan ve sözleşmesinin uzatılacağı açıklanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün resmi sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak transfer döneminde taraftarı heyecanlandıracak opsiyonları olduğunu dile getiren Buruk, "Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Başkan ve yönetimimizin desteğiyle taraftara güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz. Galatasaray takımı çok güçlü bir kadro kuracak. Geçen sene bizim için ders. İki sene önce ortada transfer yokken hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Bugün başkanımızla toplantı yaptık. Başkanım sağolsun bu sene çok güçlü bir bütçeyle transfer işinde olacağının müjdesini verdi." dedi. 

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Okan Buruk'tan Icardi ve Barış Alper açıklaması: Galatasaray'da kalacaklar mı? - 2

"SÜPER KUPA'YI DA ALARAK BİR KUPA DAHA HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"

Yeni sezon öncesi Beşiktaş ile karşılaşacakları Süper Kupa maçını da kazanmak istediklerini söyleyen Galatasaray’ın teknik patronu, "Müzedeki bütün kupaları getirsek bütün adayı dolduracağız herhalde. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak çok ayrı bir şey. Galatasaraylıları mutlu etmek için çok çaba sarf ettik ve mutlu olduk. Önümüzdeki Süper Kupa'yı da alarak bir kupa daha hediye etmek istiyoruz taraftarlarımıza. Bir bütün olduk ve bu bütünlük bize başarıları getirdi." diye konuştu.

Okan Buruk'tan Icardi ve Barış Alper açıklaması: Galatasaray'da kalacaklar mı? - 3

"ŞAMPİYONLAR LİGİ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR HEDEF"

Galatasaray için her zaman Şampiyonlar Ligi’nin büyük bir hedef olduğunu ve eksikleri olduğunu düşündükleri 4 mevkiye transfer yapacaklarını ifade eden 50 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük, Galatasaray camiası aksine izin vermez. Transferde 4 mevkide eksiklerimiz olduğunu düşünüyoruz ve buralara transfer yapacağız. Aile olabileceğimiz, bizim yapımıza uygun, uyum sağlayabilecek oyuncular arzuluyoruz.” sözlerini kaydetti.

Okan Buruk'tan Icardi ve Barış Alper açıklaması: Galatasaray'da kalacaklar mı? - 4

"AVRUPA'DA TÜRK FUTBOLUNDAN BAHSETTİREBİLECEK İKİ İSİM GELDİ"

Ligdeki rakip takımların teknik direktörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Buruk, "Beşiktaş dün yeni hocasını açıkladı. Avrupa'da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim van Bronckhorst. Mourinho'yu zaten söylemeye gerek yok. Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var." diye konuştu.

Okan Buruk'tan Icardi ve Barış Alper açıklaması: Galatasaray'da kalacaklar mı? - 5

"ICARDİ VE BARIŞ ALPER BU SEZON DA BİZİMLE OLACAK"

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi’nin ve Barış Alper Yılmaz’ın önümüzdeki sezon da takımda olacaklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Bugün Icardi ile konuştum. Keyfi çok iyi. Mutlu. Ailesiyle beraber. Önümüzdeki hafta Arjantin'e gidecek. Ondan sonra Temmuz'da bizimle birlikte kampa katılacak. Barış Alper, bu sezon da bizimle olacak. Onunla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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