Okan Buruk'tan Icardi ve Barış Alper açıklaması: Galatasaray'da kalacaklar mı?

ki sene üst üste şampiyonluğa ulaşan ve sözleşmesinin uzatılacağı açıklanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün resmi sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak transfer döneminde taraftarı heyecanlandıracak opsiyonları olduğunu dile getiren Buruk, "Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Başkan ve yönetimimizin desteğiyle taraftara güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz. Galatasaray takımı çok güçlü bir kadro kuracak. Geçen sene bizim için ders. İki sene önce ortada transfer yokken hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Bugün başkanımızla toplantı yaptık. Başkanım sağolsun bu sene çok güçlü bir bütçeyle transfer işinde olacağının müjdesini verdi." dedi.