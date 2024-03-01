"Okan Buruk’un uykularını kaçıracak" (Spor yazarlarından Galatasaray-Karagümrük maçı yorumu)
Avrupa'ya veda eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Galatasaray-Karagümrük maçı değerlendirmesi...
"OKAN BURUK’UN UYKULARINI KAÇIRACAK"
Galatasaray’ın dün gece yediği 2 golün yapısı çok benzerdi. Normal şartlarda geçiş savunmasını iyi yapabildikleri için ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray dün Kerem’in kendi kalesinden 70 metre uzakta yaptığı pas hatasıyla ilk golü, Davinson’un oyun kurmaya çalışırken orta çizgide kaybettiği topun ardından da ikinci golü yedi. İki geçiş golünde de 70 metreye yakın topu izleyen Galatasaray savunmasının iki haftada bu kadar geriye gitmesi bir müddet Okan Buruk’un uykularını kaçıracaktır.
(Serkan Akcan-FANATİK)