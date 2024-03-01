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"Okan Buruk’un uykularını kaçıracak" (Spor yazarlarından Galatasaray-Karagümrük maçı yorumu)

Avrupa'ya veda eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Galatasaray-Karagümrük maçı değerlendirmesi...

"Okan Buruk’un uykularını kaçıracak" (Spor yazarlarından Galatasaray-Karagümrük maçı yorumu) - 1

"OKAN BURUK’UN UYKULARINI KAÇIRACAK"

Galatasaray’ın dün gece yediği 2 golün yapısı çok benzerdi. Normal şartlarda geçiş savunmasını iyi yapabildikleri için ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray dün Kerem’in kendi kalesinden 70 metre uzakta yaptığı pas hatasıyla ilk golü, Davinson’un oyun kurmaya çalışırken orta çizgide kaybettiği topun ardından da ikinci golü yedi. İki geçiş golünde de 70 metreye yakın topu izleyen Galatasaray savunmasının iki haftada bu kadar geriye gitmesi bir müddet Okan Buruk’un uykularını kaçıracaktır.

(Serkan Akcan-FANATİK)

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Okan Buruk’un uykularını kaçıracak" (Spor yazarlarından Galatasaray-Karagümrük maçı yorumu) - 2

"OKAN BURUK YÖNETİMİNDE EN KÖTÜ MAÇ"

Bu maç Galatasaray'da Okan Buruk yönetimindeki en kötü ve unutulması gereken 90 dakikadır. Bırakın ligde ilk 11'e aday olmayı dünkü oyun sezon sonunda Galatasaray'dan kimlerin valizini toplayacağını gösterdi. Zaha kariyeri, yeteneği ve kazandığı ile bu Karagümrük'ü tek başına nakavt edebilecek adamken, "Burada olmadı" damgasını yedi dün akşam. Aynı cümlede özneyi Tete olarak da değiştirelim… Kapının önüne konacaklara Sergio'yu da ekleyelim…

(Bülent Timurlenk-SABAH)

"Okan Buruk’un uykularını kaçıracak" (Spor yazarlarından Galatasaray-Karagümrük maçı yorumu) - 3

"KARAGÜMRÜK CEZAYI KESTİ"

Galatasaray ikinci yarıda daha iştahlı bir oyun ortaya koysa da son bölgede başarılı olamadı. Rakibini çok iyi analiz eden ve eksik yönlerinden faydalanan Fatih Karagümrük galibiyeti hak eden taraftı. 2-0’lık yenilgi ile kupaya veda eden Galatasaray, bir hedefine daha ulaşamadı.

(Metin Karabaş-FANATİK)

"Okan Buruk’un uykularını kaçıracak" (Spor yazarlarından Galatasaray-Karagümrük maçı yorumu) - 4

"ALKIŞLAR ŞOTA'YA"

Karagümrük orta sahasında 5 teknik oyuncu var. Feghouli, Bertollacci, Eysseric, Mendes ve Can’dan oluşan orta saha, Galatasaray karşısında topu çok rahat kullanırken ilk 45 dakikada kontrolü Galatasaray’a vermedi. Şota Arveladze’yi tebrik etmek lazım. Deplasmanda Galatasaray karşısında savunma yapmayı tercih etmedi. Takımı 2 gol buldu, sahanın yıldızı Mendes ile de 3 net pozisyondan faydalanamadı. Dün Karagümrük, tur atlamayı fazlasıyla haketti. Daha fazla gol de bulabilirlerdi. Şota, bu takıma kimlik kazandırmış. Sakin ve teknik kalitesi yüksek oyuncularla göze hoş gelen futbol oynuyorlar.

(Güntekin Onay-HÜRRİYET)


"Okan Buruk’un uykularını kaçıracak" (Spor yazarlarından Galatasaray-Karagümrük maçı yorumu) - 5

"GÜLME KOMŞUNA GELİR BAŞINA"

Gülme komşuna gelir başına. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti. Tribünlerde bir lig maçındaki kadar taraftar kalabalığı vardı. Ama Okan hoca, kadro seçiminde ciddiyeti elden bırakınca Galatasaray, sıradan bir futbol oynadı. Karagümrüklü oyuncuların futbol aklı, pas kalitesi, savunma anlayışı ve hücuma çıkış becerisi çok mükemmeldi. Özellikle ilk yarıda G.Saray'ın oyun lideri bile yoktu. Her futbolcu kafasına göre takıldı, final paslarında uyum yoktu. Kaptan Kerem'in, Oliveira ve Kaan Ayhan gibi düzgün ayakları olan oyunculara duran topları bırakmaması G.Saray'a olumsuz yansıdı. Bir atasözü şöyle der: "İlk iliği kaçırırsan düğmeleri ilikleyemezsin." Okan hocanın 11'i ilk iliğini kaçırdığının göstergesiydi.

(Levent Tüzemen-SABAH)

"Okan Buruk’un uykularını kaçıracak" (Spor yazarlarından Galatasaray-Karagümrük maçı yorumu) - 6

İşte mücadeleden öne çıkan kareler...

"Okan Buruk’un uykularını kaçıracak" (Spor yazarlarından Galatasaray-Karagümrük maçı yorumu) - 7
"Okan Buruk’un uykularını kaçıracak" (Spor yazarlarından Galatasaray-Karagümrük maçı yorumu) - 8
"Okan Buruk’un uykularını kaçıracak" (Spor yazarlarından Galatasaray-Karagümrük maçı yorumu) - 9
"Okan Buruk’un uykularını kaçıracak" (Spor yazarlarından Galatasaray-Karagümrük maçı yorumu) - 10
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