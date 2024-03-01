"Okan Buruk’un uykularını kaçıracak" (Spor yazarlarından Galatasaray-Karagümrük maçı yorumu)

"GÜLME KOMŞUNA GELİR BAŞINA"



Gülme komşuna gelir başına. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti. Tribünlerde bir lig maçındaki kadar taraftar kalabalığı vardı. Ama Okan hoca, kadro seçiminde ciddiyeti elden bırakınca Galatasaray, sıradan bir futbol oynadı. Karagümrüklü oyuncuların futbol aklı, pas kalitesi, savunma anlayışı ve hücuma çıkış becerisi çok mükemmeldi. Özellikle ilk yarıda G.Saray'ın oyun lideri bile yoktu. Her futbolcu kafasına göre takıldı, final paslarında uyum yoktu. Kaptan Kerem'in, Oliveira ve Kaan Ayhan gibi düzgün ayakları olan oyunculara duran topları bırakmaması G.Saray'a olumsuz yansıdı. Bir atasözü şöyle der: "İlk iliği kaçırırsan düğmeleri ilikleyemezsin." Okan hocanın 11'i ilk iliğini kaçırdığının göstergesiydi.



(Levent Tüzemen-SABAH)