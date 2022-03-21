Okul sığınağında tesadüfen keşfedildi, başarıdan başarıya koşuyor

Şampiyonluklarından bahseden Faruk Öztürk, ''Ben 2015 yılında Avrupa Şampiyonu oldum, 2017 yılında ise Dünya Şampiyonu oldum. Kocaeli’de düzenlenen şampiyonayla beraber toplamda 7 kez Türkiye Şampiyonluğu elde ettim. Artı 107 kiloda 233 kilo kaldırarak 7. kez Türkiye Şampiyonu oldum. Beni bu spora Ekrem hocam teşvik etti. Ekrem hocam beni okul sığınağında fark etti. Beni yanına çağırdı, ‘Ben halter antrenörüyüm’ diyerek bana başarılarından bahsetti. Bende her şeyi göze alarak çıktım bu yola, şu anda bu durumdayım. Engelli arkadaşlarım için bir engel olmadığını düşünüyorum, yapamayacağız diye bir durum yok. Sağlıklı bir insanın yapamadığını biz sağlıklı bir şekilde yaparak Türkiye Cumhuriyeti’ne gurur yaşatıyoruz. Bundan sonraki başarılarımızda bayrağımızı göklerde dalgalandırmak için olacak” diye konuştu.