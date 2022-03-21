Okul sığınağında tesadüfen keşfedildi, başarıdan başarıya koşuyor

Doğuştan bedensel engelli Faruk Öztürk, okul sığınağında tesadüfen keşfedildiği halter sporunda üst üste başarılar elde etmeye devam ediyor.

Haberler - İHA 21.03.2022 - 12:51

Okul sığınağında tesadüfen keşfedildi, başarıdan başarıya koşuyor - 1

Antalya’da yaşayan 24 yaşındaki Faruk Öztürk çok sevdiği halter sporuna 2014 yılında okul sığınağında başladı. Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Ekrem Celil’in onu keşfedip teşvik etmesiyle profesyonel olarak eğitim alan Öztürk, büyük azim ve istikrarla çalışarak, 1 Dünya, 1 Avrupa, 6 kez de Türkiye Şampiyonu oldu. Dün düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda ise 7. kez Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Okul sığınağında tesadüfen keşfedildi, başarıdan başarıya koşuyor - 2

"BUNDAN SONRAKİ BAŞARILARIMIZ DA BAYRAĞIMIZI GÖKLERDE DALGALANDIRMAK İÇİN OLACAK"

Sağlıklı bir insanın yapamadığını, sağlıklı bir şekilde yapabildiklerini ifade eden Faruk Öztürk, “Halter sporuna 2014 yılında okul sığınağında başladım. Bedensel engelliler için halter spor branşı ilk Antalya’da açıldı. İlk başlayanlardan biri de benim. Benden sonra başlayan arkadaşlarım ise beni örnek aldı. Şu an Antalya’da 10 sporcu ile çalışıyoruz. İki de antrenörümüz var. Benim hocam Ekrem Celil. Kendisi Avrupa Dünya Şampiyonu ve Akdeniz Oyunları Şampiyonu. İsmail hocamda aynı şekilde Türkiye dereceleri var. Bizimle oldukları için gururlu ve mutluyuz'' dedi.

Okul sığınağında tesadüfen keşfedildi, başarıdan başarıya koşuyor - 3

Şampiyonluklarından bahseden Faruk Öztürk, ''Ben 2015 yılında Avrupa Şampiyonu oldum, 2017 yılında ise Dünya Şampiyonu oldum. Kocaeli’de düzenlenen şampiyonayla beraber toplamda 7 kez Türkiye Şampiyonluğu elde ettim. Artı 107 kiloda 233 kilo kaldırarak 7. kez Türkiye Şampiyonu oldum. Beni bu spora Ekrem hocam teşvik etti. Ekrem hocam beni okul sığınağında fark etti. Beni yanına çağırdı, ‘Ben halter antrenörüyüm’ diyerek bana başarılarından bahsetti. Bende her şeyi göze alarak çıktım bu yola, şu anda bu durumdayım. Engelli arkadaşlarım için bir engel olmadığını düşünüyorum, yapamayacağız diye bir durum yok. Sağlıklı bir insanın yapamadığını biz sağlıklı bir şekilde yaparak Türkiye Cumhuriyeti’ne gurur yaşatıyoruz. Bundan sonraki başarılarımızda bayrağımızı göklerde dalgalandırmak için olacak” diye konuştu.

Okul sığınağında tesadüfen keşfedildi, başarıdan başarıya koşuyor - 4
Okul sığınağında tesadüfen keşfedildi, başarıdan başarıya koşuyor - 5

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