Olaylı derbide yaralanan Göztepe taraftarı, taburcu oldu

"BÜYÜK KORKU YAŞAMIŞTIK"

Çakır'a acilde öncelikle gerekli müdahalelerin yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çakır kardeşimiz ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Daha sonra ise fizik tedavi gerçekleştirildi. Estetik ve plastik cerrahi derken ilgili tüm birim hocalarımız çok hızla vaziyet alıp, hastamıza müdahale etti. Mehmet Çakır kardeşimiz 46 gün gibi bir süre içinde taburcu oldu. Biz ilk haberi aldığımızda çok daha kötü bir sonuçla karşılaşabiliriz diye düşündük, büyük korku yaşadık. Bugün çok mutluyuz. Kendisini sağlıklı ve ufak bir tedavi süreciyle buradan uğurluyoruz. Çenesinde ve dişlerinde sorunlar var, tam olarak iyileşmesi de 6 aylık bir süreç alacak. Burada kendisinin gayreti de çok önemliydi. Moralini hiç bozmadı. Hayata tutunmasıyla bir örnek oluşturdu. Doktorları ve sağlık personelini dinlemekle de bir örnek teşkil etti. Biz bundan sonraki süreçte sporda ya da herhangi bir etkinlikte bu tarz olayların yaşanmasını istemeyiz."