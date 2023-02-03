THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes deplasmanda ligin formda ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Bu yıl Euroleague'de istediği performansı sergileyemeyen Anadolu Efes, Olympiakos'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Peki, Olympiakos-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?