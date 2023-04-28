Olympiakos-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

28. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 27 mücadelenin 14'ünü Olympiakos kazanırken, 13'ünden ise sarı-lacivertli takım galip ayrıldı.



Yunanistan ekibi, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçı da üstün tamamladı.