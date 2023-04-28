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Olympiakos-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi paly-off çeyrek final ikinci maçında Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Euroleague play-off çeyrek final ilk maçını kaybeden Fenerbahçe Beko, bu akşam Olympiakos'u deplasmanda yenerek saha avantajını eline almak istiyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olympiakos-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek. THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında, Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos karşısında galibiyet arayacak. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Olympiakos-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Olympiakos-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

İLK MAÇI KAZANAN OLYMPİAKOS OLDU

Sahasında oynadığı ilk maçı 79-68 kazanan Olympiakos'un seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede üçüncü müsabaka, 3 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

Olympiakos-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

28. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 27 mücadelenin 14'ünü Olympiakos kazanırken, 13'ünden ise sarı-lacivertli takım galip ayrıldı.

Yunanistan ekibi, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçı da üstün tamamladı.

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