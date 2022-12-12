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Olympiakos-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın Yunanistan'ın zorlu ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde geri kalan 12 hafta boyunca sadece 2 kez yenilgi yüzü gören Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u da yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olympiakos-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında lider Fenerbahçe Beko deplasmanda Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de 12 haftada 10 galibiyet 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, 8 galibiyet 4 mağlubiyetli Olympiakos'a konuk olacak. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olympiakos-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek. Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Olympiakos-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

İKİ TAKIMIN EUROLEAGUE İSTATİSTİKLERİ

Avrupa Ligi'nde çıktığı 12 maçın 10'nu kazanan ve 2'sini kaybeden Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan Olympiakos ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Olympiakos-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

SON MAÇTA 8 OYUNCU ÇİFT HANELİ SKOR ÜRETTİ

Sarı-lacivertliler, 12 maçta aldığı 10 galibiyetle haftaya lider girdi. Dimitris Itoudis'in ekibi, son olarak Alba Berlin deplasmanında 104-75'lik skorla farklı kazandı.

Fenerbahçe Beko'da 8 oyuncu Alba Berlin karşısında çift haneli skor katkısı verdi. Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde tek maçta 8 oyuncusu çift haneli skor üreten ilk takım oldu.

Olympiakos-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM EKSİK

Avrupa'da bu sezon 6 deplasman maçına çıkan sarı-lacivertliler, tek yenilgisini Barcelona karşısında yaşadı. Johnathan Motley, 14,1 sayı ve 5,5 ribaund ortalamasıyla takımın hücumda öne çıkan oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Nemanja Bjelica ve Scottie Wilbekin, Pire deplasmanında da forma giyemeyecek.

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