Olympiakos-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM EKSİK

Avrupa'da bu sezon 6 deplasman maçına çıkan sarı-lacivertliler, tek yenilgisini Barcelona karşısında yaşadı. Johnathan Motley, 14,1 sayı ve 5,5 ribaund ortalamasıyla takımın hücumda öne çıkan oyuncusu oldu.



Fenerbahçe'de sakatlığı süren Nemanja Bjelica ve Scottie Wilbekin, Pire deplasmanında da forma giyemeyecek.