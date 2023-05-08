Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef Final-Four

OBRADOVİÇ İLE GELEN BAŞARILAR

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde Sırp başantrenör Zeljko Obradovic döneminde atılım yaparak, 5 kez Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.



Organizasyonda 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da son 4 takım arasında yer alan sarı-lacivertliler, 2015 ve 2019'da dördüncü, 2016 ve 2018'de ise ikinci oldu.



Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ise ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Olympiakos'u yenerek ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı.



Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde son 2 sezonda ise adını Dörtlü Final'e yazdıramadı. Organizasyonda 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırıldı.



Avrupa Ligi şampiyonu olma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Fenerbahçe, Dörtlü Final'e beş kez arka arkaya katılım gerçekleştiren tek Türk basketbol takımı olma unvanına da sahip.