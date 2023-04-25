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Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalma şansını elde eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarın akşam Olympiakos'u yenerek avantaj elde etmek istiyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final) - 1

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 8. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, ligi zirvede tamamlayan Olympiakos ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final) - 2

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek. Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final) - 3

FİNAL FOUR İÇİN KRİTİK MÜCADELE

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede ikinci maç da 28 Nisan Cuma günü yine Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 19 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 8. sırada tamamladı. Olympiakos ise normal sezonu 24 galibiyet ve 10 yenilgiyle zirvede bitirdi.

Takımlar arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Olympiakos kazandı.

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