Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi çeyrek finali maç bilgileri)

İKİ TAKIMIN KONFERANS LİGİ GEÇMİŞİ

Konferans Ligi'nde H Grubunu 12 puanla zirvede tamamlayarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, bu turda ise Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı - Lacivertli takım, rövanş maçını 1-0 kaybetmesine rağmen adını çeyrek finale yazdırdı.



Olympiakos ise bir önceki turda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i eledi. Taraftarının önünde çıktığı ilk maçı 4-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, Sırbistan'da oynanan ikinci karşılaşmayı 4-1 kazanarak mücadelenin uzatmalara gitmesini sağladı. Olympiakos, uzatma bölümlerinde 2 gol daha bularak müsabakayı 6-1 kazanmayı başardı.