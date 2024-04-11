NTV.COM.TR’ye geri dön

Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi çeyrek finali maç bilgileri)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos deplasmanında... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bugün 17. maçını oynayacak. Sarı-lacivertli ekip, bu organizasyonda daha önce yaptığı 16 maçta 11 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 20 gole engel olamadı. Peki, Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi çeyrek finali maç bilgileri) - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a konuk olacak. 11 Nisan Perşembe günü Karaiskakis Stadyumu’nda oynanacak müsabaka TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi çeyrek finali maç bilgileri) - 2

Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alessandro Dudic.

Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi çeyrek finali maç bilgileri) - 3

İKİ TAKIMIN KONFERANS LİGİ GEÇMİŞİ

Konferans Ligi'nde H Grubunu 12 puanla zirvede tamamlayarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, bu turda ise Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı - Lacivertli takım, rövanş maçını 1-0 kaybetmesine rağmen adını çeyrek finale yazdırdı.

Olympiakos ise bir önceki turda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i eledi. Taraftarının önünde çıktığı ilk maçı 4-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, Sırbistan'da oynanan ikinci karşılaşmayı 4-1 kazanarak mücadelenin uzatmalara gitmesini sağladı. Olympiakos, uzatma bölümlerinde 2 gol daha bularak müsabakayı 6-1 kazanmayı başardı.

Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi çeyrek finali maç bilgileri) - 4

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 268 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 107 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.

DAHA FAZLA GÖSTER
;