Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi çeyrek finali maç bilgileri)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos deplasmanında... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bugün 17. maçını oynayacak. Sarı-lacivertli ekip, bu organizasyonda daha önce yaptığı 16 maçta 11 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 20 gole engel olamadı. Peki, Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a konuk olacak. 11 Nisan Perşembe günü Karaiskakis Stadyumu’nda oynanacak müsabaka TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.