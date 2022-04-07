Paha biçemediği formaları için ev ve araba teklif ettiler

"TRABZONSPOR FORMASI İÇİN EVİNİ, ARABASINI TEKLİF EDENLER OLDU"

Paha biçemediği formalar için ev ve araba teklif edenlerin olduğunu aktaran Cengiz, "En ilginç olay ise buradaki formalar için şaka da olsa böbreğini teklif eden kişi oldu. Trabzonspor forması için ise evini, arabasını teklif edenler oldu. Bunlara biz parasal olarak hiç değer biçmedik ve o gözle de bakmıyoruz. Bizim gözümüzde parasal olarak değeri paha biçilemez" dedi.