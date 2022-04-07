Paha biçemediği formaları için ev ve araba teklif ettiler

Haberler - İHA 07.04.2022 - 12:41 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 12:50
1985 yılında Sakaryaspor'un ilk formasını alarak koleksiyon serüvenine başlayan 45 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, dünya takımlarına ait yaklaşık 3 bin formayı iş yerindeki 75 metrekarelik alanda sergiliyor.
Hedefinin 5 bin forma biriktirebilmek olduğunu söyleyen Cengiz, "Trabzonspor forması için ise evini, arabasını teklif edenler oldu" dedi.
Koleksiyonculuğa başladığı zamanı anlatan Abdulkadir Cengiz, "Yaklaşık 35 yıldır forma biriktiriyorum, bu koleksiyon merakı bir forma isteğiyle başladı. Birikmeye başlayınca devamını getirdik. Arkadaşlarımızda gördüğümüz formalarımızı aldık, sayı biraz artınca bu heves oluşmaya başladı. Pul, para koleksiyonu gibi ilerledi" dedi.
Zaman içerisinde hedefinin daha da büyüdüğünü ve yabancı ülkelerin formalarını da biriktirmeye başladığını belirten Cengiz "Şu anda 3 bine yakın formamız var. Hepsi orijinal forma, sonradan üretilmiş formalar değil. Kimisi futbolcunun teri üzerindeyken alınmış, bir kısmı koleksiyonerlerden alınmış veya hediye edilen formalar" dedi.
Başarılı futbolcuların giymiş olduğu formaları sergilediğini aktaran Cengiz, "Aklınıza gelebilecek tüm takımların hatta 2. Lig takımlarının da formaları mevcut. Maksadımız futbolseverlerin ve bu işe gönül verenlerin bu ortamı görüp, bu işten haz almaları. Sonuçta burada hepsinde bir yaşanmışlık var ve bunları değerli kılan da o yaşanmışlıktır" açıklamalarında bulundu.
En eski formasının 1974’ten kalma olduğunu söyleyen Cengiz "Bunlar bizim gözümüzde bir hazine. Yatak altında, sandıklarda, gardıropta veya askıda durduğunda alıp bakamıyor, sevemiyor, ilgilenilmiyor ve o tarihi yaşanmışlığı yaşayamıyor, hissedemiyorsunuz. Hedefim daha büyük, daha geniş bir yerde müze konsepti tarzında 5 bin formayı sergilemek" diye konuştu.
Paha biçemediği formalarını sergilemek için iş yerinin bir kısmını adeta müze haline getiren Cengiz, "Hiçbirini diğerinden ayıramıyorsunuz, hepsinin ayrı bir değeri var. Sabırla 2-3 ay beklediğimiz formalar var. Dükkanda çalıştığım esnada alt kattan gelen insanların şaşırmış şekilde olan ses tonlarını duydukça ben daha çok mutlu oluyorum" açıklamalarında bulundu.
Sakaryasporlu futbolcuları ağırlamak istediğini belirten Cengiz, "1980-1990’larda oynamış Sakaryasporlu futbolcuları burada ağırlayıp; anılarını, hatıralarını, yaşanmışlıklarını anlattıkları bir ortamın oluşmasını isterim. Sakarya'da başlamış olduğumuz bu koleksiyonunun Türkiye ve dünya çapında yayılmasını, şehrimizde böyle bir değerin olduğunun bilinmesini hedefliyoruz" diye konuştu.
Paha biçemediği formalar için ev ve araba teklif edenlerin olduğunu aktaran Cengiz, "En ilginç olay ise buradaki formalar için şaka da olsa böbreğini teklif eden kişi oldu. Trabzonspor forması için ise evini, arabasını teklif edenler oldu. Bunlara biz parasal olarak hiç değer biçmedik ve o gözle de bakmıyoruz. Bizim gözümüzde parasal olarak değeri paha biçilemez" dedi.