Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe Final Four'da final için sahaya çıkıyor.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Berlin'de Panathinaikos ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. 6. kez Final Four'a kalma başarısını gösteren Fenerbahçe Beko, 2017 yılında kupayı İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başarmıştı. Bir kez daha Euroleague şampiyonu olabilmek için mücadele verecek olan Fenerbahçe Beko, mutlak galibiyet için Panathinaikos karşısına çıkacak. Peki, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?