Polonya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının son maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Polonya'nın başkenti Varşova'da yer alan PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgileri merak konusu oldu. Peki, Polonya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman?
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, İtalya'nın ardından EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasına çıkacak.