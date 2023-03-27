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Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi

Chelsea, stadında iftar vererek bir ilke imza attı. Premier Lig tarihindeki ilk iftar organizasyonuna, Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor ve Chelsea'nin ilk siyahi oyuncusu Paul Canoville de katıldı

Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 1

İngiltere'nin en büyük futbol takımlarından Chelsea, Premier Lig tarihinde bir ilke imza atarak, Stamford Bridge Stadı'nda iftar programına ev sahipliği yaptı.

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Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 2

"Ramazan Çadırı Projesi" tarafından ülkede geleneksel hale getirilen "Açık İftar" etkinlikleri kapsamında, Chelsea'nin başkent Londra'daki stadında ilk kez toplu iftar verildi.

Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 3

Ramazan ayında insanları bir araya getirmeyi amaçlayan ve ödüllü bir hayır kurumu olan "Ramazan Çadırı Projesi" iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, yüzlerce kişiyi iftar programında buluşturdu.

Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 4

Chelsea'nin stadında yapılan bu organizasyonla, ilk kez bir İngiltere Premier Lig takımının stadında iftar verilmiş oldu.

Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 5

Etkinliğe Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor, Chelsea'nin ilk siyahi oyuncusu Paul Canoville ve Chelsea Yönetim Kurulundan Lord Daniel Finkelstein da katıldı.

Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 6
Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 7
Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 8
Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 9
Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 10
Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 11
Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 12
Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 13
Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 14
Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 15
Premier Lig tarihinde ilk: Chelsea, stadında iftar verdi - 16
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