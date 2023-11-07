Real Madrid-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler maçta oynayacak mı?
İspanya'nın Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in akıbeti de merak konusu oldu. Peki, Real Madrid-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler maçta oynayacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'in sahasında Portekiz'in Braga takımı ile yapacağı maç futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçı kadrosuna alındı. Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. İşte, Real Madrid-Braga maçı hakkında bilgiler...