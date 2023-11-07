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Real Madrid-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler maçta oynayacak mı?

İspanya'nın Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in akıbeti de merak konusu oldu. Peki, Real Madrid-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler maçta oynayacak mı?

Real Madrid-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler maçta oynayacak mı? - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'in sahasında Portekiz'in Braga takımı ile yapacağı maç futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçı kadrosuna alındı. Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. İşte, Real Madrid-Braga maçı hakkında bilgiler...

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Real Madrid-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler maçta oynayacak mı? - 2

REAL MADRİD-BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Braga'yı konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Braga maçı 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

TSİ 23.00'te başlayacak TV 8.5 ve EXXEN'den yayınlanacak.

Real Madrid-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler maçta oynayacak mı? - 3

ARDA GÜLER MAÇ KADROSUNDA

Yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Braga ile karşılaşacak İspanyol ekibinin kadrosuna alınan futbolcular arasında yer aldı.

Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler, LaLiga'nın 12. haftasında oynanan Rayo Vallecano maçı kadrosuna alınmış fakat forma şansı bulamamıştı.

Real Madrid-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler maçta oynayacak mı? - 4

TÜRK HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'in sahasında Portekiz'in Braga takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında 8 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasını yönetecek. İspanya’nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak." ifadeleri yer aldı.

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