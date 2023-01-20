Rekortmen kaleci Bayern Münih'te: Manuel Neuer'in yerine Yann Sommer

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, İsviçreli kaleci Yann Sommer'i transfer etti.
Alman ekibinden yapılan açıklamada, Borussia Mönchengladbach'ın kalesini koruyan 34 yaşındaki Sommer ile Temmuz 2025'e kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında İsviçre'nin kalesini koruyan Sommer, 2014'ten bu yana Borussia Mönchengladbach ile 335 maça çıktı.
2011 yılından bu yana Bayern Münih'te forma giyen 36 yaşındaki kaleci Neuer, aralık ayında kayak yaparken bacağını kırmış ve sezonu kapatmıştı.
Mönchengladbach kalecisi Sommer, 1-1 berabere biten Bayern Münih maçında yaptığı 19 kurtarışla Bundesliga rekoru kırmıştı.