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Rekortmen kaleci Bayern Münih'te: Manuel Neuer'in yerine Yann Sommer

Manuel Neuer'in kayak yaptığı sırada ayağını kırması nedeniyle kaleci arayışlarına hız veren Bayern Münih, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'tan rekortmen kalecisi Yann Sommer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Rekortmen kaleci Bayern Münih'te: Manuel Neuer'in yerine Yann Sommer - 1

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, İsviçreli kaleci Yann Sommer'i transfer etti.


Rekortmen kaleci Bayern Münih'te: Manuel Neuer'in yerine Yann Sommer - 2

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Borussia Mönchengladbach'ın kalesini koruyan 34 yaşındaki Sommer ile Temmuz 2025'e kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.


Rekortmen kaleci Bayern Münih'te: Manuel Neuer'in yerine Yann Sommer - 3

2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında İsviçre'nin kalesini koruyan Sommer, 2014'ten bu yana Borussia Mönchengladbach ile 335 maça çıktı.


Rekortmen kaleci Bayern Münih'te: Manuel Neuer'in yerine Yann Sommer - 4

2011 yılından bu yana Bayern Münih'te forma giyen 36 yaşındaki kaleci Neuer, aralık ayında kayak yaparken bacağını kırmış ve sezonu kapatmıştı.


Rekortmen kaleci Bayern Münih'te: Manuel Neuer'in yerine Yann Sommer - 5

Mönchengladbach kalecisi Sommer, 1-1 berabere biten Bayern Münih maçında yaptığı 19 kurtarışla Bundesliga rekoru kırmıştı.

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