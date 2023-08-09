Roma ve Inter'den Merih Demiral'a kanca (9 Ağustos 2023 transfer haberleri)

MİLLİ OYUNCUYA ROMA VE INTER KANCASI



İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen ve takımından ayrılmak isteyen Merih Demiral için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.



Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Roma ve Inter, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.



İngiltere Premier League ekipleri Nottingham Forest ve West Ham'ın da oyuncuya ilgisi olduğu belirtilen haberde, bu kulüpler ile görüşmelerin ilerlemediği ifade edildi.





