Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveye çıkacak!

Marca'da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 200 milyon Euro (yaklaşık 210 milyon dolar) kazanacağı yazıldı.
Portekizli yıldız, Al-Nassr'a transferi ardından en çok kazanan sporcular listesinde PSG forması giyen Messi'yi geride bırakacak.
Açıklanan listede diğer isimler ise şu şekilde:
Giannis Antetokounmpo - 80.9 milyon dolar
Tom Brady - 83.9 milyon dolar
Canelo Alvarez - 90 milyon dolar
Roger Federer - 90.7 milyon dolar
Kevin Durant - 92.1 milyon dolar
Stephen Curry - 92.8 milyon dolar
Neymar - 95 milyon dolar
LeBron James - 121.2 milyon dolar
Lionel Messi - 130 milyon dolar
Cristiano Ronaldo - 210 milyon dolar