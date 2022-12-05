Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveye çıkacak!

Marca'da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 200 milyon Euro (yaklaşık 210 milyon dolar) kazanacağı yazıldı.

Portekizli yıldız, Al-Nassr'a transferi ardından en çok kazanan sporcular listesinde PSG forması giyen Messi'yi geride bırakacak.