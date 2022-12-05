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Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveye çıkacak!

İş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, 2022 yılına ilişkin en çok kazanan 10 sporcuyu belirledi. Listede 130 milyon dolarlık geliriyle Lionel Messi zirvede yer alıyor. Ancak Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun Al- Nassr'a transferi resmiyet kazanmasının ardından listenin tepesindeki isim değişecek.

Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveye çıkacak! - 1

Marca'da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 200 milyon Euro (yaklaşık 210 milyon dolar) kazanacağı yazıldı.

Portekizli yıldız, Al-Nassr'a transferi ardından en çok kazanan sporcular listesinde PSG forması giyen Messi'yi geride bırakacak.

Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveye çıkacak! - 2

Açıklanan listede diğer isimler ise şu şekilde:

Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveye çıkacak! - 3

Giannis Antetokounmpo - 80.9 milyon dolar

Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveye çıkacak! - 4

Tom Brady - 83.9 milyon dolar

Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveye çıkacak! - 5

Canelo Alvarez - 90 milyon dolar

Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveye çıkacak! - 6

Roger Federer - 90.7 milyon dolar

Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveye çıkacak! - 7

Kevin Durant - 92.1 milyon dolar

Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveye çıkacak! - 8

Stephen Curry - 92.8 milyon dolar

Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveye çıkacak! - 9

Neymar - 95 milyon dolar

Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveye çıkacak! - 10

LeBron James - 121.2 milyon dolar

Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveye çıkacak! - 11

Lionel Messi - 130 milyon dolar

Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveye çıkacak! - 12

Cristiano Ronaldo - 210 milyon dolar

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