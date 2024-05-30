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Sakaryaspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig play-off finali)

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in play-off final maçında Bodrumspor ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'e yükselecek olan son ekip bu akşam Sakaryaspor-Bodrumspor maçının galibiyle belli olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Sakaryaspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sakaryaspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig play-off finali) - 1

Trendyol 1. Lig play-off final maçında Sakaryaspor ve Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'e yükselme maçı oynayacak olan iki takım sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Bodrumspor geçen sezon da yükseldiği finalde Pendikspor'a yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını kaçırmıştı. Bodrumspor bu sefer fırsatı tepmek istemiyor. Peki, Sakaryaspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Sakaryaspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig play-off finali) - 2

SAKARYASPOR-BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son ekip, bu akşam Adana'da yapılacak Sakaryaspor-Bodrumspor maçının galibi olacak.

Sakaryaspor ile Bodrumspor arasında Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Sakaryaspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig play-off finali) - 3

İKİ TAKIMIN PLAY-OFF YOLCULUĞU

Geçen sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükseldi. Sakaryaspor'un rakibi Bodrumspor ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bıraktı.

2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan iki ekipten Sakaryaspor, doğrudan 1. Lig vizesi alırken, Bodrumspor ise play-off maçları sonunda 1. Lig'e çıkmıştı.

Sakaryaspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig play-off finali) - 4

SAKARYASPOR BİR SÜREDİR SÜPER LİG'DEN UZAK

Daha önce 2'si play-off'tan olmak üzere 5 kez Süper Lig vizesi alan Sakaryaspor, 11 sezon yer aldığı Süper Lig'de en son 2006-2007'de mücadele etti.

1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022-2023'te play-off oynayan Sakaryaspor, 1997-1998 ve 2005-2006'da rakiplerini geçerek Süper Lig'e yükseldi. Yeşil-siyahlı takım, 1980-1981, 1986-1987 ve 2003-2004'te ise doğrudan Süper Lig vizesi almıştı.

Sakaryaspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig play-off finali) - 5

BODRUMSPOR BU KEZ ŞANSI TEPMEK İSTEMİYOR

Süper Lig tecrübesi olmayan Bodrumspor, geçen sezon da yükseldiği finalde Pendikspor'a yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını kaçırmıştı.

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