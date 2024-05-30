Sakaryaspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig play-off finali)
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in play-off final maçında Bodrumspor ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'e yükselecek olan son ekip bu akşam Sakaryaspor-Bodrumspor maçının galibiyle belli olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Sakaryaspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig play-off final maçında Sakaryaspor ve Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'e yükselme maçı oynayacak olan iki takım sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Bodrumspor geçen sezon da yükseldiği finalde Pendikspor'a yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını kaçırmıştı. Bodrumspor bu sefer fırsatı tepmek istemiyor. Peki, Sakaryaspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?