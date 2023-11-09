Şampiyonlar Ligi | Bayern Münih 2-1 Galatasaray (Maç sonucu)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da kıran kırana geçen mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik mağlubiyetiyle sona erdi.
Sarı-kırmızılı takımın tek golü 90+3'te Bakambu'dan gelirken, Bayern Münih'in gollerini ise 80. ve 86. dakikada Harry Kane kaydetti.