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Şampiyonlar Ligi | Bayern Münih 2-1 Galatasaray (Maç sonucu)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi | Bayern Münih 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. 

Allianz Arena'da kıran kırana geçen mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik mağlubiyetiyle sona erdi. 

Sarı-kırmızılı takımın tek golü 90+3'te Bakambu'dan gelirken, Bayern Münih'in gollerini ise 80. ve 86. dakikada Harry Kane kaydetti.

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Şampiyonlar Ligi | Bayern Münih 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 2

Bayern Münih yenilgisi sonrası Galatasaray, 4 puanla grubunda 3. sıraya geriledi. 

İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etmiş, üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilmişti.

Galatasaray'ı yenen Bayern Münih ise tüm maçları kazanarak 12 puanla grupta liderliğini sürdürdü. 

Şampiyonlar Ligi | Bayern Münih 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 3

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5. dakikada Bayern Münih etkili geldi ve Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çıkardı.

14. dakikada Bayern Münih'in Sane ile ceza sahası içerisinde girdiği mutlak gol pozisyonunu kaleci Muslera engelledi.

30. dakikada Goretzka'nın pasında topla buluşan Sane'nin şutunu kaleci Muslera çeldi.

43. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Icardi'nin şutunu Neuer kurtardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Ziyech'in ceza sahası içindeki şut denemesi rakip tarafından engellendi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Şampiyonlar Ligi | Bayern Münih 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 4

54. dakikada Harry Kane'in şutu top direkten döndü.

57. dakikda  Hakim Ziyech yerine Barış Alper Yılmaz oyunda.

62'de Galatasaray, Torreira'nın golüyle öne geçti ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Dakika 69'da Icardi'nin yerine Tete oyuna girdi. Kaan Ayhan'ın yerine Sergio Oliveira oyuna girdi.

78. dakikada Angelino ile Wilfried Zaha kenara geldi. Victor Nelsson ve Cedric Bakambu oyuna girdi.

80'de Bayern Münih, Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 86'da Harry Kane yine sahneye çıktı ve 2. golünü atarak takımını 2-0 öne geçirdi. 

90+3'de Galatasaray Bakambu'nun golüyle skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik mağlubiyetiyle sona erdi. 

Şampiyonlar Ligi | Bayern Münih 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 5
Şampiyonlar Ligi | Bayern Münih 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 6
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