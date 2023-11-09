Şampiyonlar Ligi | Bayern Münih 2-1 Galatasaray (Maç sonucu)

Bayern Münih yenilgisi sonrası Galatasaray, 4 puanla grubunda 3. sıraya geriledi.

İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etmiş, üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilmişti.

Galatasaray'ı yenen Bayern Münih ise tüm maçları kazanarak 12 puanla grupta liderliğini sürdürdü.