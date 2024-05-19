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Şampiyonlar Ligi final tarihi: Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Real Madrid, Bayern Münih’i konuk etti. Son 10 dakikaya 1-0 yenik giren Real Madrid, 2 gol bularak adını Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı. Peki, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi final tarihi: Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman? - 1

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde finalde Real Madrid ile rakip olacak. Alman ekibi, finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibi olan Real Madrid ile mücadele edecek. İşte, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı hakkında bilgiler...

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Şampiyonlar Ligi final tarihi: Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman? - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Turnuvanın final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi final tarihi: Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman? - 3

MAÇI SLOVEN HAKEM YÖNETECEK


Zorlu karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çalacak.

Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi François Letexier olacak.

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