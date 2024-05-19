Şampiyonlar Ligi final tarihi: Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Real Madrid, Bayern Münih’i konuk etti. Son 10 dakikaya 1-0 yenik giren Real Madrid, 2 gol bularak adını Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı. Peki, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman?
Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde finalde Real Madrid ile rakip olacak. Alman ekibi, finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibi olan Real Madrid ile mücadele edecek. İşte, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı hakkında bilgiler...