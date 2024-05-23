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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Borussia Dortmund-Real Madrid maçı için geri sayım

Şampiyonlar Ligi finalinin ne zaman oynanacağı, futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Almanya ekibi Borussia Dortmund ve İspanya devi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Kupayı en çok müzesine götürme unvanına sahip olan Real Madrid, Dortmund'u yenerek yeni bir kupanın sahibi olmak istiyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Borussia Dortmund-Real Madrid maçı için geri sayım - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ve Real Madrid maçı izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Milli futbolcumuz Arda Güler'in yedekte olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Borussia Dortmund-Real Madrid maçı için geri sayım - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Borussia Dortmund-Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Borussia Dortmund-Real Madrid maçı için geri sayım - 3

MAÇI SLOVEN HAKEM YÖNETECEK

Zorlu karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çalacak.

Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi François Letexier olacak.

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