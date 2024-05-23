Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Borussia Dortmund-Real Madrid maçı için geri sayım
Şampiyonlar Ligi finalinin ne zaman oynanacağı, futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Almanya ekibi Borussia Dortmund ve İspanya devi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Kupayı en çok müzesine götürme unvanına sahip olan Real Madrid, Dortmund'u yenerek yeni bir kupanın sahibi olmak istiyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ve Real Madrid maçı izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Milli futbolcumuz Arda Güler'in yedekte olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?