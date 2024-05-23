Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Borussia Dortmund-Real Madrid maçı için geri sayım

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ve Real Madrid maçı izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Milli futbolcumuz Arda Güler'in yedekte olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?