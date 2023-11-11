Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı rekorları

İtalyan kaleci Marco Ballotta, Devler Ligi'nde forma giymiş en yaşlı, bir dönem Beşiktaş forması giyen Portekizli defans oyuncusu Pepe, bu kulvarda gol atan en yaşlı, İtalyan futbolcu Paolo Maldini ise şampiyon olan ve finalde gol atan en yaşlı futbolcu ünvanlarını elinde bulunduruyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev almış en yaşlı 5 oyuncunun hepsi kalecilerden oluşuyor.

İtalyan kaleci Marco Ballotta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en yaşlı oyuncu konumunda. Ballotta, bu rekoru 2007 yılında İtalyan temsilcisi Lazio formasıyla Real Madrid'e karşı oynadıkları maçta elde etti.