Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı rekorları
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Porto'nun evinde Antwerp ile yaptığı maçta fileleri havalandırarak bu kulvarda gol atan en yaşlı futbolcu olmayı başardı. Bu gol UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı rekorlarını akıllara getirdi. İşte Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı oyuncuları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı oyuncuları, golcüleri ve finalistleri 40 yaş sınırını aştı.
Portekizli savunma oyuncusu Pepe'nin (40) geçen salı günü Porto'nun evinde Antwerp ile yaptığı maçta fileleri havalandırarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu olması, Devler Ligi'nin en yaşlı unvanına sahip isimlerini gündeme getirdi.