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Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım daha son 16'yı garantiledi

Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı. Chelsea, PSG, Benfica ve Borussia Dortmund, son 16 turuna yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım daha son 16'yı garantiledi - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında Chelsea, PSG, Benfica ve Borussia Dortmund, üst tura çıkmayı garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım daha son 16'yı garantiledi - 2

E Grubu'nda Chelsea, deplasmanda Salzburg'u 23. dakikada Mateo Kovacic ve 64. dakikada Kai Havertz'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Avusturya ekibinin tek golünü ise 49. dakikada Junior Adamu kaydetti

Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım daha son 16'yı garantiledi - 3

10 puanla lider İngiltere ekibi, son maçlar öncesi grupta ilk iki içinde yer almayı garantileyerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım daha son 16'yı garantiledi - 4

Gecenin öne çıkan maçlarında, Leipzig, 13. dakikada Josko Gvardiol, 18. dakikada Christopher Nkunku ve 81. dakikada Timo Werner'in golleriyle konuk ettiği gruptan çıkmayı önceden garantileyen Real Madrid'i 3-2 yendi. İspanya temsilcisinin golleri, 44. dakikada Vinicius Junior ve 90+3. dakikada Rodrygo'dan (penaltı) geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım daha son 16'yı garantiledi - 5

H Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 19. ve 45. dakikalarda Lionel Messi, 32. ve 64. dakikalarda Kylian Mbappe, 35. dakikada Neymar, 67. dakikada Sean Goldberg (kendi kalesine) ve 84. dakikada Carlos Soler'in ağları sarsmasıyla 7-2 mağlup etti. İsrail ekibinin gollerini, 38. ve 50. dakikalarda Abdoulaye Seck kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım daha son 16'yı garantiledi - 6

Messi, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda 10'un üzerinde gol ve asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım daha son 16'yı garantiledi - 7

Grubun diğer mücadelesinde Benfica, 17. dakikada Antonio Silva, 28. dakikada penaltıdan Joao Mario, 35. ve 50. dakikalarda Rafa Silva'nın fileleri havalandırmasıyla Juventus'u 4-3 yendi. Juventus'un golleri, 21. dakikada Moise Kean, 77. dakikada Arkadiusz Milik ve 79. dakikada Weston McKennie'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım daha son 16'yı garantiledi - 8

11 puanlı takımlar PSG ile Benfica üst tura adlarını yazdırırken, 3 puanlı Juventus ile Maccabi Haifa'nın üst tur şansı kalmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım daha son 16'yı garantiledi - 9

G Grubu'ndan çıkmayı önceki hafta garantileyen Manchester City, deplasmanda Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kaldı. Grup liderliğini garantileyen İngiltere temsilcisinde Riyad Mahrez, 58. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Almanya ekibi ise bu sonuçla grup ikinciliğini elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım daha son 16'yı garantiledi - 10

E Grubu'nda Milan, konuk olduğu Dinamo Zagreb'i Matteo Gabbia, Rafael Leao, penaltıdan Olivier Giroud ve Robert Ljubicic'in (kendi kalesine) gollerinin ardından 4-0'lık skorla geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım daha son 16'yı garantiledi - 11

Beşinci haftanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle: 

E Grubu

Salzburg (Avusturya) - Chelsea (İngiltere): 1-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya): 0-4

F Grubu

Celtic (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-1

Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 3-2

Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım daha son 16'yı garantiledi - 12

G Grubu

Sevilla (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 3-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 0-0

H Grubu

PSG (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail): 7-2

Benfica (Portekiz) - Juventus (İtalya): 4-3

Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım daha son 16'yı garantiledi - 13

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