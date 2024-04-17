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Şampiyonlar Ligi'nde en çok deplasman golü atan futbolcular listesi güncellendi

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme aşamalarında deplasmanda en çok gol atan futbolcular listesi güncellendi. Kylian Mbappe, vatandaşı Karim Benzema'yı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi. Peki Şampiyonlar Ligi eleme aşamalarında en fazla deplasman gol atan futbolcu kim? İşte ayrıntılar...

Şampiyonlar Ligi'nde en çok deplasman golü atan futbolcular listesi güncellendi - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme aşamalarında en fazla deplasman golü kaydeden futbolcular listesi güncellendi.

Kylian Mbappe, Barcelona karşısında kaydettiği 2 golle Benzema'nın 14 gollük istatistiğini geride bıraktı.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamalarında en çok deplasman golü atan futbolcuları;

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Şampiyonlar Ligi'nde en çok deplasman golü atan futbolcular listesi güncellendi - 2

5. SADİO MANE - 10 GOL

Şampiyonlar Ligi'nde en çok deplasman golü atan futbolcular listesi güncellendi - 3

4. LİONEL MESSİ - 12 GOL

Şampiyonlar Ligi'nde en çok deplasman golü atan futbolcular listesi güncellendi - 4

3. KARİM BENZEMA - 14 GOL

Şampiyonlar Ligi'nde en çok deplasman golü atan futbolcular listesi güncellendi - 5

2. KYLİAN MBAPPE - 15 GOL

Şampiyonlar Ligi'nde en çok deplasman golü atan futbolcular listesi güncellendi - 6

1. CRİSTİANO RONALDO - 23 GOL

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