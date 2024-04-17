Şampiyonlar Ligi'nde en çok deplasman golü atan futbolcular listesi güncellendi
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme aşamalarında deplasmanda en çok gol atan futbolcular listesi güncellendi. Kylian Mbappe, vatandaşı Karim Benzema'yı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi. Peki Şampiyonlar Ligi eleme aşamalarında en fazla deplasman gol atan futbolcu kim? İşte ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme aşamalarında en fazla deplasman golü kaydeden futbolcular listesi güncellendi.
Kylian Mbappe, Barcelona karşısında kaydettiği 2 golle Benzema'nın 14 gollük istatistiğini geride bıraktı.