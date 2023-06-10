Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'ni namağlup olarak tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geldi.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'ni namağlup olarak tamamladı.
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