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Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'ni namağlup olarak tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geldi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'ni namağlup olarak tamamladı.

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Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 2

İngiltere Premier Lig'de son 6 sezonda 5 kez şampiyon olmasına rağmen Avrupa arenasında hedeflediği başarılara bir türlü ulaşamayan Manchester City, İtalyan ekibi Inter karşısında bu şanssızlığını kırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 3

MANCHESTER CITY'NİN 11 YILLIK RÜYASI iSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ

Kulübün el değiştirmesinden ve yapılan milyarlarca sterlinlik yatırımların ardından en büyük hedef olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 11 yıldır kupa mücadelesi veren Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında Inter'i 1-0 yenerek bu özlemini sonlandırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 4

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki City, iki yıl önce "Devler Ligi"nde finale yükselmiş ancak Chelsea'ye 1-0 yenilerek sahadan kupasız ayrılmıştı.

2016 ve 2022 yıllarında yarı final oynayan Manchester ekibi, üçer kez çeyrek final ve son 16 turunda, iki kez grup aşamasında elendi.

1969-1970 sezonunda da UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götüren İngiliz temsilcisi, Avrupa'da 53 yıllık kupa özlemine son verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 5

INTER 3. KEZ FİNALDE KAYBETTİ

İtalyan temsilcisi Inter, tarihinde üçüncü kez "Devler Ligi" finalinden kupasız ayrıldı.

1964, 1965, 2010 yıllarında kupayı müzesine götüren mavi-siyahlılar, 1967 ve 1972 yıllarının ardından 2023'te de finalde kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 6

MANCHESTER CITY VE GUARDIOLA TARİHE GEÇTİ

İngiliz futboluna son yıllarda kazandığı başarılarla damga vuran Manchester City, Federasyon Kupası'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak tarihi bir rekor kırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 7

Premier Lig'de son 6 yılın 5'inde şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, Federasyon Kupası zaferiyle de İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın teknik direktörlük yaptığı yedi yıllık dönemde 21 yerel kupanın 11'ini kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 8

Bu sezon Premier Lig ve Federasyon Kupası'na İstanbul'un ev sahipliği yaptığı finalde Inter'i 1-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de ekleyen Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, tarihi bir başarıya imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 9

Favori olarak geldiği İstanbul'dan kupayla ayrılan Manchester ekibi, 24 yıl sonra İngiliz futbolunda "üçleme" (treble) yapmayı başaran ikinci kulüp oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 10

Manchester United, "Sir" unvanlı Alex Ferguson'un çalıştırdığı 1999'da Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni aynı yıl kazanarak İngiliz futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 11

GUARDIOLA'DAN İSTANBUL'DA YENİ REKOR

Manchester City ile üç kupayı da kazanan 52 yaşındaki Pep Guardiola, bunu iki kez başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçti.

Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı 2009 yılında LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak "üçleme" yapmıştı.

Avrupa futbolunu o dönemde domine eden Katalan temsilcisi, üç kupanın yanı sıra İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 12

GUARDIOLA'NIN 3. ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kariyerinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupası sevinci yaşadı.

Deneyimli teknik adam, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında Avrupa'nın 1 numaralı kupasında şampiyonluğa uzanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 13

HEM GOL KRALI OLDU HEM KUPAYI KAZANDI

Bu sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 52 gol atarak gelen Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Inter karşısında skor üretemese de kupa sevinci yaşadı. 

Manchester City'nin final yolculuğundaki 13 maçında da forma giyen ve attığı 12 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 14

Haaland, turnuvada sezon boyunca kırdığı rekorlarla adından sıkça söz ettirdi.

Son 16 turunda, ilk yarısında "hat-trick" yaptığı Leipzig maçında toplam 5 kez rakip fileleri havalandıran Haaland, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli yıldız, Kylian Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 15

"Devler Ligi"ndeki 25. maçında 30 gole ulaşarak erişilmesi güç bir istatistiğe daha imza atan Haaland, 34 karşılaşmayla bu alanda rekoru elinde tutan eski Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy'u zirveden indirdi.

Haaland ayrıca, turnuvada bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Organizasyonda daha önce Ekim 2014'te Shakhtar Donetsk formasıyla Brezilyalı Luiz Adriano, Mart 2012'de de Barcelona formasıyla Lionel Messi takımları adına 5 gol kaydetmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 16
Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 17
Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 18
Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 19
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Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 21
Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 22
Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 23
Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 24
Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 25
Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 26
Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 27
Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 28
Şampiyonlar Ligi'nde kupa Manchester City'nin - 29
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