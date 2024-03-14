Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu maçları tamamlandı: İşte çeyrek finalistler

İspanyol ekibi, penaltılarda Memphis Depay, Rodrigo Riquelme ve Angel Correa ile hata yapmazken Saul Niguez atıştan yararlanamadı.



Inter’de ise 120 dakika sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Francesco Acerbi, beyaz noktada fileleri havalandırmayı başarırken Alexis Sanchez, Davy Klaassen ve Lautaro Martinez atışlarda başarılı olamadı.

Geçen yılın finalisti Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etti.