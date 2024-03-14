Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu maçları tamamlandı: İşte çeyrek finalistler
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçları bu gece oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Borussia Dortmund ile Atletico Madrid, çeyrek final bileti alan son iki ekip oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarının ardından rakiplerini eleyen 8 takım adını çeyrek finale yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Borussia Dortmund, 1-1 rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’ı Signal Iduna Park’ta konuk etti.