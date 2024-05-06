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Şampiyonluk maçında taşlar ve sopalar havada uçuştu: 1’i futbolcu 3 kişi yaralandı

Antalya’nın Demre ilçesinde oynanan ve galip gelenin Bölgesel Amatör Lig’e çıkacağı Beymelek Belediye Spor - Kaş Kınık Spor maçı, taraftarlar arasında çıkan olaylar nedeniyle başlamadan ertelendi. Konuk ekip taraftarlarının bulunduğu noktada saha tellerinin yıkılmasının ardından taş ve sopaların havada uçuştuğu olaylarda 1’i futbolcu 3 kişi yaralandı.

Şampiyonluk maçında taşlar ve sopalar havada uçuştu: 1’i futbolcu 3 kişi yaralandı - 1

Süper Amatör Lig'in son müsabakasında liderlik için mücadele eden ve puanları aynı olan Beymelek Belediye Spor ile Kaş Kınık Spor, pazar günü Demre Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

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Şampiyonluk maçında taşlar ve sopalar havada uçuştu: 1’i futbolcu 3 kişi yaralandı - 2

Rakibini mağlup eden takımın Bölgesel Amatör Lig’e çıkacağı mücadelenin öncesinde, kale arkasında yer verilen Kaş Kınık Spor taraftarının olduğu kısımda olaylar başladı.

Şampiyonluk maçında taşlar ve sopalar havada uçuştu: 1’i futbolcu 3 kişi yaralandı - 3

Konuk ekibin taraftarları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telleri yıktı. Bu sırada sahaya meşaleler ve taşlar atılmaya başlandı. Atılan taşların isabet ettiği 1’i futbolcu 3 kişi yaralandı.

Şampiyonluk maçında taşlar ve sopalar havada uçuştu: 1’i futbolcu 3 kişi yaralandı - 4

Yaralılar, ambulanslarla hastanede tedavi altına alındı. Adeta savaş alanına dönen saha dışında polis, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla tarafları ayırmaya çalıştı.

Şampiyonluk maçında taşlar ve sopalar havada uçuştu: 1’i futbolcu 3 kişi yaralandı - 5

Olaylar devam ederken, stada yakın kısımda meşalelerden çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Atılan taşlar nedeniyle de bazı araçların camları zarar gördü.

Şampiyonluk maçında taşlar ve sopalar havada uçuştu: 1’i futbolcu 3 kişi yaralandı - 6

Kolluk kuvvetleri, iki ilçenin belediye ve kulüp başkanlarının da araya girmesiyle olaylar yatıştırılırken, maç ise ertelendi.

Şampiyonluk maçında taşlar ve sopalar havada uçuştu: 1’i futbolcu 3 kişi yaralandı - 7
Şampiyonluk maçında taşlar ve sopalar havada uçuştu: 1’i futbolcu 3 kişi yaralandı - 8
Şampiyonluk maçında taşlar ve sopalar havada uçuştu: 1’i futbolcu 3 kişi yaralandı - 9
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