"Şampiyonluk Sivas'ta gitti" (Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi)

"PENALTI KARARI SKANDAL"

"Kesinlikle ‘skandal’ denilen kararlar konusunda VAR’ın müdahil olması gerekirken, VAR skandal bir karara imza atarak Cihan Aydın’ı bu pozisyonda izlemeye davet etti. Eğer maçın hakemi, bunu sahada devam ettirdiği gibi penaltı olarak değerlendirse ‘hakem böyle gördü’ denilebilirdi. Ama gerek Djiku’nun gerekse Livakovic’in içinde olduğu pozisyonda VAR’ın hakemi monitöre çağırıp izletmesini gerektirecek bir pozisyon değil. Skandal bir hakem hatası değildi.

Dolayısıyla Alman VAR, Türk işi VAR hakemliği yaptı ve Benjamin Brand oldu Bünyamin Brand. Djiku’nun Manaj’ın teması oyuncununu sağlıklı bir vuruş şapmasını engelliyor mu? Livakovic'in pozisyonunda oyuncunun ayağı yerde ve kontrolsüz bir geliş yok. Manaj zaten yere doğru eğilmiş ve ikinci bir hamleyi yapma şansını engelliyor mu? Livakovic hamlesi de onu engelleyecek bir hamle mi, değil mi? Buradaki temasların şiddetini VAR belirleyemez. Dolayısıyla bu soruların cevapları, ‘sana göre, bana göre’ olarak değiştiği için kamuoyunda, sahadaki hakemin karar vermesi gereken bir pozisyon.

FIRAT AYDINUS - HÜRRİYET