NTV.COM.TR’ye geri dön

"Şampiyonluk Sivas'ta gitti" (Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler zirve yarışında bitime 5 hafta kala yara aldı. Peki spor yazarları kritik mücadele için ne dedi? İşte ayrıntılar...

"Şampiyonluk Sivas'ta gitti" (Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi) - 1

"CİDDİ HASAR ALDILAR"

Fenerbahçe’nin ısrar ettiği “yabancı hakem” ince eleyip sık dokuyarak hakemi penaltıya ikna etti ve şampiyonluk iddiası ciddi hasar aldı! Artık Fenerbahçe’nin yapacaklarından öte iş Galatasaray’ın yapamayacaklarına kaldı onlar açısından.

CEM DİZDAR - FANATİK

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Şampiyonluk Sivas'ta gitti" (Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi) - 2

"PENALTI KARARI SKANDAL"

"Kesinlikle ‘skandal’ denilen kararlar konusunda VAR’ın müdahil olması gerekirken, VAR skandal bir karara imza atarak Cihan Aydın’ı bu pozisyonda izlemeye davet etti. Eğer maçın hakemi, bunu sahada devam ettirdiği gibi penaltı olarak değerlendirse ‘hakem böyle gördü’ denilebilirdi. Ama gerek Djiku’nun gerekse Livakovic’in içinde olduğu pozisyonda VAR’ın hakemi monitöre çağırıp izletmesini gerektirecek bir pozisyon değil. Skandal bir hakem hatası değildi.

Dolayısıyla Alman VAR, Türk işi VAR hakemliği yaptı ve Benjamin Brand oldu Bünyamin Brand. Djiku’nun Manaj’ın teması oyuncununu sağlıklı bir vuruş şapmasını engelliyor mu? Livakovic'in pozisyonunda oyuncunun ayağı yerde ve kontrolsüz bir geliş yok. Manaj zaten yere doğru eğilmiş ve ikinci bir hamleyi yapma şansını engelliyor mu?  Livakovic hamlesi de onu engelleyecek bir hamle mi, değil mi? Buradaki temasların şiddetini VAR belirleyemez. Dolayısıyla bu soruların cevapları, ‘sana göre, bana göre’ olarak değiştiği için kamuoyunda, sahadaki hakemin karar vermesi gereken bir pozisyon. 

FIRAT AYDINUS - HÜRRİYET

"Şampiyonluk Sivas'ta gitti" (Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi) - 3

"BAŞTAN SONA; PANİK"

"Geçen sezon da benzer maçlar yaşandı. Takımın üstüne sonuç baskısı geldiğinde kontrol de kayboluyordu. Öne geçtikleri maçlarda skoru tutamayıp, puan kaybettiler. Olympiakos karşılaşmasında da benzer "panik" vardı oyuncuların üstünde. Acele ettiler, doğru karar veremediler, pas şiddetini ayarlayamadılar ve top kayıplarıyla işlerini zora soktular. Bu ruh hali Sivas'ta da devam etti. "Bir an önce gol atalım" derken, oyun planını unuttular. Doğru paslar gelmedi. Ya uzağa vurdular topu, ya da yakına. Yedikleri gol bile üç metreye pası atamayan Ferdi'nin hatasından geldi. Bu durumda ne beklenir?

Tadic-Dzeko gibi "takım ağabeylerinin" kontrolü ele alıp, etrafı sakinleştirmesi gerekir. Bakıyoruz; en büyük "panik" onlarda. Doğru kararlar veremiyorlar, pozisyonları değerlendiremiyorlar. Bu iş bitti derken "basit" penaltı geldi. Maç boyunca hakem Cihan Aydın'ı parmağında oynatan Manaj, daha temas gelmeden kendini yere attığı pozisyonda VAR'ı da tuzağına düşürdü. Bu kayıp, kalan haftaların üzerine kâbus gibi çökecek, çünkü ipler artık ellerinde değil. Galatasaray'ın puan kaybetmesi, kendilerinin de yine kazanarak devam etmesi lazım. Artık bir değil, birkaç "mucize" bekleyecekler. Eğer mucizelere inanırsanız…"

GÜRCAN BİLGİÇ - SABAH

"Şampiyonluk Sivas'ta gitti" (Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi) - 4

"ŞAMPİYONLUK SİVAS’TA GİTTİ"

"Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Dün akşamki rakibine biraz bakarsak sarı-lacivertlilerin ne yapıp, ne yapmadığını daha iyi anlarız. Düşünün Sivasspor, ilk faulünü 64'üncü dakikada yapıyor. Yani nereden bakarsan bak maç başladıktan 1 saat sonra! Hatta geçmiş bile! Sivasspor rakibe en ufak bir pislik yapmıyor, yere yatmıyor. Oynayabildikleri kadar oynuyorlar. Ancak havaları şu; "Biz unumuzu eledik, eleğimizi astık." Şimdi böyle bir takıma karşı Fenerbahçe'nin çok daha farklı, çok daha baskılı, istekli, verkaç yaparak, şut atarak maçı kazanması gerekirdi. İki tane şahsi beceri şutuyla gol buldular. Son dakikalara girerken bir penaltı pozisyonu oldu. Hakem göremedi, VAR gördü verdirdi.

Ben bu yazıyı yazdırırken dakika 90+6... Hakem 10 dakika oynanmayan süre koydu. Hala Fenerbahçe'de bir ateşleme yok. Bakın, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcuları dün akşam hiçbir bahaneye sığınamazlar. Sivasspor oyunu hiçbir anda çirkinleştirmedi, yere yatmadılar, maç boyunca sadece 6 faul yaptılar, sert oynamadılar, oyun oynamaya çalıştılar. Ligdeki yerleri rahattı. Yani her şey Fenerbahçe için iyiydi. Hakem maçın sonuna 10 dakika uzatma verdikten sonra 4 buçuk dakika daha ekledi ama Fenerbahçe bunlardan faydalanamadı. Artık şunu söylemek lazım. Lig şampiyonluğu bence batıya kaydı. Galatasaray bu saatten sonra bu şampiyonluğu vermez. Çünkü iki takımın futbolcu isteklerine, teknik adamlarına, oyun heveslerine, tempolarına bakıyorum hepsinde Galatasaray daha önde. Büyük sürpriz olmazsa bu 4 puanlık fark Galatasaray'ı şampiyon yapar.

Bakınız net konuşuyorum. Fenerbahçe şampiyonluğu Sivas deplasmanında kaybetti. Sen böyle bir maçta böyle oynuyorsan şampiyon olamazsın. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için mucizeye ihtiyacı var ama o mucizeyi getirecek teknik heyet ve futbolcu topluluğuna sahip değil sarı-lacivertliler. 90+10'da oyuncu değiştiriyorsun sahada alınmayacak tek adamı, İrfan Can Kahveci'yi alıyorsun dışarıya, hücumcu alıyorsun içeriye! Ya zaten maç bitmiş defanstan birini çıkarsana! İnanılır gibi değil!"

ERMAN TOROĞLU - FOTOMAÇ

"Şampiyonluk Sivas'ta gitti" (Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi) - 5

"KOÇ VE KARTAL’IN DAR VİZYONLARININ BEDELİ"

"Süper Kupa’ya çıkmamayım, rotasyon yapayım derken F.Bahçe momentum kaybetti.

Sivas, büyükler için ligin zorlu sınavlarından. Geçen hafta Trabzonspor’la oynadıkları maçı izleyenler zaten Sivasspor’un dünkü stratejisini öngörmüşlerdir. Beş artı dört kişi, dokuzlu bir blokla doğru duruyorlar, kolay kolay pozisyonlarını yitirmiyorlar. Bordo-mavililer geçtiğimiz hafta topa yüz 71’le sahip olmalarına rağmen bu direnci kıramamışlardı. Sivas’ın diğer Anadolu takımlarından farkı, kuş sürüsü misali bir bütünlük içinde hareket etmeleri.

Ve temaslı oynamalarına rağmen kolay faule başvurmamaları. Dün ilk 45 dakikanın sonundaki faul sayıları fantastik: Fenerbahçeliler 6 kez faul yaparken, Sivas’ın faul sayısı 0’dı ilk yarıda.

Ben bir Türk sporsever olarak hala Fenerbahçe’nin Olympiakos deplasmanında maça Fred-İsmail-Ferdi’siz başlamasına ve rövanşta Fred-İrfan-Dzeko’nun erken çıkarılmasına anlam veremiyorum mesela. Ali Koç’un Avrupa’da final oynamış başkan, İsmail Kartal’ın finalist teknik adam apoletlerini takmak varken konsantrasyonlarının Sivasspor ya da Karagümrük olmasına inanamıyorum. Zaten Fred de perşembe akşamı oyundan çıkarılırken inanamamıştı bu vizyonsuzluğa. Zico, 2008’de Devler Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi soyunma odasına girdiğinde “kupa için beş maçımız kaldı çocuklar” demiş Fenerbahçeli sporculara. İsmail Kartal’sa Fred’e saha kenarında bir Avrupa kupası hedeflemek yerine neden onu Sivas’a saklamak istediğini anlatıyordu!

ViZYON SiVAS MAÇI 

Ben Fenerbahçeli futbolcuların Urfa’daki Süper Kupa’yı oynamak istediklerine, Konferans Ligi’nde de yarı finale çıkmayı hedeflediklerine eminim. Ancak Ali Koç ve İsmail Kartal’ın vizyonları Sivas’ta kazanmakla sınırlıydı belli ki. Süper Kupa’ya çıkmayayım, Olympiakos’a rotasyon yapayım derken momentum kaybetti Fenerbahçe takımı. Ve o dar vizyonun sonucudur bence sarı-lacivertlilerin şu an içinde bulunduğu durum."

UĞUR MELEKE- HÜRRİYET

"Şampiyonluk Sivas'ta gitti" (Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi) - 6
"Şampiyonluk Sivas'ta gitti" (Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi) - 7
"Şampiyonluk Sivas'ta gitti" (Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi) - 8
"Şampiyonluk Sivas'ta gitti" (Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi) - 9
DAHA FAZLA GÖSTER
;