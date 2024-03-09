"Şapkadan tavşan çıkarıyor" (Spor yazarları Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını yorumladı)

"KEYİF ALDI, KEYİF VERDİ"



Galatasaray topun Çaykur Rizespor’da kalmasına tahammül edemediği maç başlangıcını yeni transferi Köhn’ün nefis golü ile süsledi. Kaan Ayhan’ın sakatlanması ile Zaha’nın girişi ve Barış Alper’in beke geçişi ile istekli oyun Galatasaray için hücum iştahını da arttırdı. Gücü doğrultusunda karşılık vermeye çalışıp Hojer ile skor yapsa da gol resitali önce Torreira, sonra Kerem Demirbay’ın 2 jeneriklik golü ile devam etti. Dinlendiği her halinden belli olan Galatasaray maçı ilk yarıdan bitirdi. İkinci yarı ortada skor netleşince kaybedecek bir şeyi kalmayan Rize’nin de, taraftarının önünde yaptığı işten keyif almaya devam eden Galatasaray’ın da gol için arayışları çok oyuncu ile devam etti. Olawoyin biraz da şansıyla, Mertens’in yaptırdığı penaltıda da Kerem Demirbay golü yaptılar. Dakikalar azaldıkça dostluk maçına dönen karşılaşmada şovu İcardi, Tete pasında yaptığı golle bitirdi.



(Erman Özgür-FANATİK)





