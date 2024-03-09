"Şapkadan tavşan çıkarıyor" (Spor yazarları Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını yorumladı)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Peki spor yazarları Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı için ne dedi? İşte spor yazarlarından 8 gollü maçın değerlendirmesi..
"ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARIYOR"
Okan hoca, dar kadro ile adeta şapkadan tavşan çıkarıyor. Berkan, sol stoper oynadı, başarılıydı, riske girmeden 1-2 hata dışında basit oynamayı tercih etti. Kaan'ın sakatlanması sonrası Barış Alper sağ beke geçti. Sahada mücadele eden kadronun çoğu şampiyonluk yaşamış oyunculardı. Yani Okan hoca final haftalarına girilirken bu havayı koklamış oyuncuları, tecrübeyi, uyumu ve kaliteyi sahaya sürdü.
(Levent Tüzemen-SABAH)