Sebastian Vettel: İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor, Rusya GP'de yarışmayacağım

Formula 1'de dört kez dünya şampiyonu olan Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyon sonrası yaptığı açıklamada, "İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor. İptal olsun ya da olmasın, Rusya GP'de yarışmayacağım" diye konuştu.





