Sebastian Vettel: İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor, Rusya GP'de yarışmayacağım

Formula 1'de şampiyonlukları bulunan Alman pilotu Sebastian Vettel, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonun ardından, "İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor. İptal olsun ya da olmasın, Rusya GP'de yarışmayacağım" dedi. F1'in Rusya ayağının iptal olması durumunda Türkiye'de yapılacağı da iddia edilirken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

Haberler - Anadolu Ajansı 24.02.2022 - 17:11

Sebastian Vettel: İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor, Rusya GP'de yarışmayacağım - 1

'de dört kez dünya şampiyonu olan Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, 'nın 'ya düzenlediği operasyon sonrası yaptığı açıklamada, "İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor. İptal olsun ya da olmasın, Rusya GP'de yarışmayacağım" diye konuştu.


Sebastian Vettel: İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor, Rusya GP'de yarışmayacağım - 2

Vettel, Barcelona GP'si öncesi yaptığı açıklamada, "Ben kararımı çoktan verdim. Rusya GP'de yarışmak istemiyorum. Yarış iptal edilmeli" dedi.

Sebastian Vettel: İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor, Rusya GP'de yarışmayacağım - 3

Son dünya şampiyonu ve Red Bull pilotu Max Verstappen de "Bir ülke savaştayken orada yarışmak doğru değil" açıklamasını yaptı.

Sebastian Vettel: İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor, Rusya GP'de yarışmayacağım - 4

TÜRKİYE BİLMECESİ

Öte yandan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2022 sezonunda Rusya yerine Türkiye Grand Prix'sinin yer alabileceği iddia edildi.

Sebastian Vettel: İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor, Rusya GP'de yarışmayacağım - 5

İngiliz basınından BBC'de yer alan haberde, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya yaptırım uygulamak amacıyla F1 yönetiminin 25 Eylül'de Soçi kentinde düzenlemesi planlanan Rusya Grand Prix'sini iptal edebileceği belirtildi.


Sebastian Vettel: İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor, Rusya GP'de yarışmayacağım - 6

Haberde, Formula 1 resmi sitesinin bilet satışı bölümünde Rusya yerine Türkiye Grand Prix'sinin düzenleneceği İstanbul Park'ın eklendiği de vurgulandı. Daha sonra ekleme yapılan haberde, teknik bir hata nedeniyle F1 sitesinde Türkiye Grand Prix'sine yer verildiği ve bu durumun düzeltildiği, Rusya ile Ukrayna arasında son saatlerde yaşanan gelişmelerin F1 yönetimi tarafından inceleme altına alındığı bilgisi paylaşıldı.


Sebastian Vettel: İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor, Rusya GP'de yarışmayacağım - 7

Konu hakkında F1 yönetimi veya İstanbul Park'tan resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Formula 1'in sitesinde, bu sezon yarışların düzenleneceği tüm ülkelerin bayraklarına yer verilmesine rağmen Rusya'nınkinin yer almaması, dikkati çekti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER