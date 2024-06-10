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Semih Kılıçsoy'a Bayern Münih kancası (10 Haziran 2024 transfer haberleri)

Alman devi Bayern Münih, milli yıldız Semih Kılıçsoy'u listesine aldı. Kılıçsoy'a Bayern'in yanı sıra başka dünya devlerinin de ilgisi bulunuyor. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer iddiaları..

Semih Kılıçsoy'a Bayern Münih kancası (10 Haziran 2024 transfer haberleri) - 1

ALMAN DEVİ SEMİH KILIÇSOY İLE İLGİLENİYOR

18 yaşında gösterdiği performans ile dev takımların dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için önemli bir iddia ortaya atıldı.

2011-2012 sezonunun ardından ilk defa bir sezonu kupasız kapatan ve son olarak takımın başına Kompany'nin geldiği Bayern'de transfer çalışmaları başlarken Bavyera ekibi Semih Kılıçsoy ile ilgilenmeye başladı.

Haberde oyuncunun menajeri Murat Teber, Bayern'in yanında Manchester City, Arsenal, PSG, Monaco, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ın da genç yıldızla ilgilendiğini belirtti. (Sport Bild)

SPOR&SKOR HABERLERİ

Semih Kılıçsoy'a Bayern Münih kancası (10 Haziran 2024 transfer haberleri) - 2

GALATASARAY SİLVA İÇİN SON TEKLİF

Galatasaray'ın, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların Rafa Silva'ya son teklifini yaptığı ve beklemeye geçtiği ileri sürüldü. Sarı kırmızılılar, Portekizli yıldıza yıllık 3.5 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası içeren bir kontrat sundu. (SABAH)

Semih Kılıçsoy'a Bayern Münih kancası (10 Haziran 2024 transfer haberleri) - 3

MANCHESTER UNİTED'DA GİDECEK İSİMLER NETLEŞİYOR

Manchester United'da büyük bir kadro değişikliği bekleniyor. Varane’nin bedelsiz ayrılmasının ardından United, diğer futbolcuları belli bir bonservis karşılığında satmayı düşünüyor. Casemiro ve Christian Eriksen'in ilerleyen yaşlarından dolayı performansları düştü. Scott McTominay, Hannibal ve Donny van de Beek gelir sağlamak için satılabilir. Antony ve Jadon Sancho beklentileri karşılayamadı ve satılmaları planlanıyor. Facundo Pellistri ve Mason Greenwood da satış listesinde. United, bu oyuncuların satışından elde edilecek gelirle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. (İngiliz basını)

Semih Kılıçsoy'a Bayern Münih kancası (10 Haziran 2024 transfer haberleri) - 4

BEŞİKTAŞ RIDVAN YILMAZ'I GÜNDEMİNE ALDI

Beşiktaş, yolları ayırmaya hazırlandığı Arthur Masuaku'nun yerine Rangers'tan Rıdvan Yılmaz'ı gündemine aldı. Ara Transfer döneminde Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmayan Yılmaz'ın EURO 2024 kadrosuna çağrılmaması sonrası kariyeriyle ilgili yeni kararlar alabileceği belirtildi. (SABAH)



Semih Kılıçsoy'a Bayern Münih kancası (10 Haziran 2024 transfer haberleri) - 5

BEŞİKTAŞ'IN SAVİC PAZARLIĞI

Savunmanın göbeğine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'in Karadağlı stoperi Stefan Savic ile pazarlıklarını sürdürüyor. Savic ile ara transfer döneminde ve geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmelerde 4 milyon euro maaş talebiyle karşılaşılmıştı. İlk buluşmada herhangi bir anlaşma çıkmasa da iki taraf da birbirlerine tekliflerini sunarak adımı attı. Tarafların arasında 1 milyon euro gibi bir fark olduğu ifade edildi. (SABAH)



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