Semih Kılıçsoy'a Bayern Münih kancası (10 Haziran 2024 transfer haberleri)
Alman devi Bayern Münih, milli yıldız Semih Kılıçsoy'u listesine aldı. Kılıçsoy'a Bayern'in yanı sıra başka dünya devlerinin de ilgisi bulunuyor. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer iddiaları..
ALMAN DEVİ SEMİH KILIÇSOY İLE İLGİLENİYOR
18 yaşında gösterdiği performans ile dev takımların dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için önemli bir iddia ortaya atıldı.
2011-2012 sezonunun ardından ilk defa bir sezonu kupasız kapatan ve son olarak takımın başına Kompany'nin geldiği Bayern'de transfer çalışmaları başlarken Bavyera ekibi Semih Kılıçsoy ile ilgilenmeye başladı.
Haberde oyuncunun menajeri Murat Teber, Bayern'in yanında Manchester City, Arsenal, PSG, Monaco, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ın da genç yıldızla ilgilendiğini belirtti. (Sport Bild)