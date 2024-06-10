Semih Kılıçsoy'a Bayern Münih kancası (10 Haziran 2024 transfer haberleri)

BEŞİKTAŞ'IN SAVİC PAZARLIĞI



Savunmanın göbeğine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'in Karadağlı stoperi Stefan Savic ile pazarlıklarını sürdürüyor. Savic ile ara transfer döneminde ve geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmelerde 4 milyon euro maaş talebiyle karşılaşılmıştı. İlk buluşmada herhangi bir anlaşma çıkmasa da iki taraf da birbirlerine tekliflerini sunarak adımı attı. Tarafların arasında 1 milyon euro gibi bir fark olduğu ifade edildi. (SABAH)







