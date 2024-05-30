Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi)
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi ABD etabı ikinci maçında yarın Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. VNL'in ikinci haftasındaki ilk mücadelesinde Almanya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Sırbistan karşısına da galibiyet için çıkacak. Peki, Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIVB Milletler Ligi'nin ABD etabı ikinci maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Turnuvada oynanan 5 maçta 3 galibiyet alan Filenin Sultanları, Sırbistan'ı da yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?