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Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi ABD etabı ikinci maçında yarın Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. VNL'in ikinci haftasındaki ilk mücadelesinde Almanya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Sırbistan karşısına da galibiyet için çıkacak. Peki, Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi) - 1

FIVB Milletler Ligi'nin ABD etabı ikinci maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Turnuvada oynanan 5 maçta 3 galibiyet alan Filenin Sultanları, Sırbistan'ı da yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi) - 2

SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki ikinci maçında 31 Mayıs Cuma günü Sırbistan'la karşılaşacak.

Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, 30 Mayıs'ı 31 Mayıs'a bağlayan gece saat 03.30'da başlayacak.

Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi) - 3

FİLENİN SULTANLARI 5 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk mücadelesinde Almanya'yı 3-1'le geçen milli takım, beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etmişti.

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Milletler Ligi) - 4

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Ay-yıldızlı ekibin ikinci haftadaki karşılaşmalarının programı şu şekilde:

Yarın:

03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi:

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar:

23.00 ABD-Türkiye

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